Vlhová odkázala nečakanej víťazke: Prvý triumf chutí najlepšie. Uži si ho

KRANJSKA GORA. Keď Petra Vlhová prišla do cieľa, zdvihla ruky a tešila sa. V cieli mala náskok 93 stotín sekundy na priebežne vedúcu lyžiarku.

„Verila som si na pódium. Keď človek príde do cieľa s takým náskokom, tak je veľká pravdepodobnosť, že skončí v najlepšej trojici. Veľmi ma to tešilo. Potom som už len čakala, ako to pôjde,“ povedala v cieli.