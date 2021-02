Obhajkyňa plakala. Bol to boj o prežitie, bránia Česi sklamané lyžiarky

CORTINA, BRATISLAVA. Zakaždým to bola hra stotiniek. V super-G ju od medaily delilo šesť, v zjazde sedem stotín. A na štvrtom mieste bola Češka Ester Ledecká aj po úvodnom kole pondelňajšej alpskej kombinácie.

"Slalom v mnohom pripomínal boj o prežitie. Organizátori trať poliali vodou, bol to čistý ľad. A podľa toho to aj vyzeralo," doplnil spomenutý portál.

"Ledecká je špecialistkou na rýchlostné disciplíny. Slalom príliš netrénuje, nejazdí ho. A to bolo vidieť. V kontexte pretekov však išla pomerne dobre," píše iDnes .

Talianska horkosť

Hoci Švajčiari získali už piatu ženskú medailu na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo, po pretekoch mali zmiešané pocity.

Obhajkyňa titulu Wendy Holdenerová vypadla v slalome už po troch bránkach. Kamery ju v cieli zachytili zronenú, ako nedokáže prestať plakať.

"Trpké slzy po dráme v kombinácii," komentoval tamojší Blick.

Na totožnom mieste vypadla aj domáca Federica Brignoneová, líderka po superobrovskom slalome.

"Brignoneovej sen o medaile trval len dve sekundy," skonštatovala La Gazzetta dello Sport. "Ďalšie preteky, ktoré v nás zanechávajú horkosť," doplnil portál Neve Italia.

Konkurenčný Azzurri Di Gloria však pripomenul, že hoci bola Brignoneová po super-G líderkou, nebola hlavnou favoritkou na medailu.

"Proti Shiffrinovej, Gisinovej a Vlhovej (prípadne Holdenerovej, ak by nevypadla) by to bolo veľmi náročné. Navyše, Federica nie je čistá slalomárka. Jej vypadnutie je ale traumatické," uviedol denník.