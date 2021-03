Vlhová môže už v piatok predstihnúť Gutovú-Behramiovú. Dostala najlepšie číslo

Vlhová je momentálne v celkovom hodnotení Svetového pohára druhá. Na čele je Lara Gutová-Behramiová, tá však v Aare štartovať nebude, keďže slalomy nejazdí.

Slovenka za ňou zaostáva len o 36 bodov, takže bude mať veľkú šancu už v piatok predstihnúť Švajčiarku a vrátiť sa na prvú priečku.

Vlhovej by na to stačilo aj šieste miesto, získala by zaň 40 bodov (za víťazstvo sa udeľuje sto bodov, za siedmu priečku 36 bodov).

Hneď v sobotu sa v Aare pôjde aj ďalší slalom. Potom už ostane v programe sezóny len štvoro individuálnych pretekov v rámci finále Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide (od 17. do 21. marca).

Petra Vlhová - štartové číslo a štartová listina, slalom v Aare (piatok)