Vlhovej najkrajší deň? Jej brat plakal a otec sledoval len farbu

BRATISLAVA. Petra Vlhová už pozná ten pocit, keď jej na krk zavesia medailu z majstrovstiev sveta.

Zažila to už štyrikrát. Pred štyrmi rokmi bola v St. Moritzi členkou úspešného slovenského tímu, ktorý získal striebornú medailu.

Pred dvoma rokmi vo švédskom Aare premenila tri štarty na tri medaily – zlatú získala v obrovskom slalome, striebornú v alpskej kombinácii a bronzovú v slalome.

„Tri medaily? Keby mi to niekto povedal pred šampionátom, pozerala by som sa, čo to hovorí,“ reagovala vtedy slovenská lyžiarka s úsmevom.