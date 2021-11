Vlhová prezradila meno piateho soba. Brat za kamerou sa čudoval

Môj brat sa volá Boris, čo iste všetci viete. Je to moja obrovská podpora, je so mnou stále na štarte.

„Bude sa volať Boris,“ prezradila Petra Vlhová vo videu pre slovenské médiá, ktoré paradoxne natáčal jej brat Boris. „Fiha,“ čudoval sa.

„Môj brat sa volá Boris, čo iste všetci viete. Je to moja obrovská podpora, je so mnou stále na štarte. Takže je to pre teba Borko, ďakujem,“ vyznala sa Vlhová.

„Ďakujem, až teraz som sa to dozvedel,“ reagoval Boris Vlha.