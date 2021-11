Kôpka diamantov? Radšej Vlhová. Je v tíme, aby po všetkých poupratovala

Voľba napokon padla na Maura Piniho.

„Mauro sa nám ozval ako prvý. Vravel, že by do toho šiel. Bral to ako prestíž, čakal na takúto príležitosť. Je to príjemný chlapík. Od začiatku som mal z neho dobrý pocit,“ tvrdí Boris Vlha.

Čo rozhodlo v prospech Piniho?