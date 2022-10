Vlhová zažívala po olympijskom zlate krásne a zároveň náročné obdobie

Úspešná slovenská lyžiarka PETRA VLHOVÁ odštartuje novú sezónu Svetového pohára v rakúskom stredisku Sölden. Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2022/2023 Prvé preteky obrovského slalomu sú na programe už v sobotu 22. októbra. Olympijská šampiónka štartuje do nového ročníka oddýchnutá a s čistou hlavou. „Program bude rovnaký ako minulý rok. Priorita je slalom a obrovský slalom,“ prezradila počas online tlačovej konferencie, kde odpovedala na otázky novinárov.

Ako ste získavali späť motiváciu po vydarenej sezóne? Spočiatku bolo ťažšie hľadať motiváciu, ale nechala som tomu voľný priebeh. Z lyžiarskeho sveta som na určitý čas zmizla. Po sezóne som viedla normálny, osobný život a čakala, kedy príde motivácia. Po olympijských hrách som prežívala najkrajšie a zároveň veľmi náročné obdobie. Potrebovala som si dobre oddýchnuť a byť mimo lyží. Aj preto sme začali lyžovať trochu neskôr a nie hneď po skončení ročníka. Lyžovali sme menej, čo mi dodalo viac síl. Oddýchla som si aj mentálne. Motivácia prichádzala postupne. Som rada, že to takto vyšlo. Verím, že som urobila všetko preto, aby som nevyhorela a zvládla sezónu s motiváciou a radosťou.

Spomínali ste mentálny oddych. Idete do nového ročníka s čistou hlavou? Presne tak. Dôležité je, aby som mala aj osobný život. Nie je to iba o tréningu. Musím si oddýchnuť aj mentálne. Som šťastná, že sa mi to podarilo a bola som na rôznych miestach s blízkymi ľuďmi. Užila som si to a zároveň sa vytrápila na tréningoch. Bolo to správne vybalansované. Prípravu sme si spestrili výstupom na Gerlachovský štít. Šli sme pomalým tempom a bolo to veľmi príjemné. Zvládla som to. Užila som si, že som bola s mojim tímom.

Aká bola vaša letná príprava? V júni sme absolvovali prvý prípravný kemp v Taliansku a potom sme boli zopár dní vo švajčiarskom stredisku Saas Fee. Tam sme absolvovali dva výjazdy približne týždeň dlhé. Lyžovali sme spočiatku trochu menej, chcela som mať primárne kontakt so snehom. Na záver sme sa presunuli na mesiac do Argentíny, kde bola hlavná časť našej prípravy. Všetko prebehlo podľa plánu a podmienky boli výborné. Za celé leto sme stratili iba jeden deň na lyžiach pre zhoršené počasie. Stále sme lyžovali, čo je vzácne, pretože niekedy pre zlé podmienky stratíte aj päť dní z prípravy.

V Argentíne ste trénovali aj v minulosti. Splnila príprava vaše očakávania? Návrat bol super. Vrátili sme sa po deviatich rokoch a všetko som si pamätala. Keď sme prišli, tak sme vtipkovali, že by sa v stredisku mohol uskutočniť Svetový pohár. Skoro každý zo svetového lyžovania tam bol. Pár tímom trénovalo inde. Koncom septembra už prichádzala jar a bolo viac svetla. S prípravou som veľmi spokojná. Je náročné mesiac stále trénovať a byť na druhom konci sveta. Pre to sme tam však išli.

Stihli ste sa počas prípravy v južnej Amerike porovnať s inými lyžiarkami? Spájali ste sa do tímov? Áno, stihli. Do Argentíny sme prišli trochu neskôr ako ostatní, ale mohla som sa aj porovnať s inými pretekárkami. To bolo super, pretože väčšinou vždy jazdím sama. Trénovali ste aj rýchlostné aj technické disciplíny? Áno, jazdili sme oboje. Rýchlostným disciplínam sme však venovali iba zopár dní.

Ostávajú prioritou technické disciplíny ako vlani? Áno, program bude rovnaký ako minulý rok. Priorita je slalom a obrovský slalom. Pôjdeme aj niektoré super-G a zjazd, ale nie je to prvoradé. Jednu sezónu som išla všetky súťaže a bolo to naozaj náročné fyzicky aj psychicky. Vyhrala som veľký glóbus, potom som sa rozhodla, že chcem šetriť energiu. Možno v budúcnosti sa k tomu ešte vrátim, ale teraz nie.

Veľa ste trénovali obrovský slalom. Cítite sa silnejšia v tejto disciplíne? Je pravda, že na obrovský slalom sme sa počas prípravy zamerali trochu viac. Chceme sa v obrovskom slalome posunúť vyššie a dosahovať lepšie výsledky ako minulý rok. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Menili ste počas prípravy materiál? Nejaké zmeny nastali, ale nič veľké. Pred každou sezónou skúšame lyže, na ktorých budem rýchlejšia. Do tímu pribudli nové mená. Ako noví členovia zapadli? Som veľmi spokojná. Obaja k nám zapadli výborne.

Cítite nejaké zmeny na lyžiach s príchodom nového servisného technika? Dôležité je, aby som mala so servismanom vzťah a ten sme nadobudli hneď od začiatku. Veľmi si rozumieme a je medzi nami dôvera, ktorá je takisto dôležitá. Ako ste ladili formu pred úvodnými pretekmi Svetového pohára? Keď sme prišli z Argentíny, tak sme si dopriali týždňový oddych. Všetci sme boli unavení. Neskôr sme sa presunuli do Švajčiarska a potom do Söldenu. V Söldene ste dvakrát po sebe skončili na treťom mieste. Ako sa pred úvodom sezóny cítite? Cítim sa dobre, lyžujem dobre. Prvé preteky sú špecifické. Nikto nevie, kde presne je. Bola by som rada, ak by sa mi podaril pódiový hetrik. Dám do toho všetko.