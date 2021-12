Vlhovej tréner: Prísť na preteky a nebyť úplne top? Nerobíme z toho paniku

Slovenská lyžiarka síce bojovala, ale na pódium jej to nestačilo. O jedno miesto si pohoršila v porovnaní s predchádzajúcim dňom. A skončila piata.

„Včera ten pocit nebol až taký dobrý, dnes som išla lepšie. Chyby neboli výrazné, ale niektoré pasáže som šla priamo na brány a potom som všetko robila pod bránou, čím som stratila čas. Musím byť viac nad bránou, to je celé,“ načrtla Vlhová.

Kým v utorok po príchode do cieľa prvého kola bola na seba nahnevaná, tentoraz mala neutrálny výraz tváre.

„Snažila som sa dať zo seba maximum, ale bohužiaľ, tentokrát to opäť nestačilo na pódium,“ skonštatovala Vlhová pre JOJ Šport.

„V druhom kole som strácala od začiatku až do konca. Trať bola rozbitá a nevedela som jej prispôsobiť tak ako ostatné pretekárky,“ priblížila 26-ročná Slovenka.

„Človek sa nemá s kým porovnať a keď príde do cieľa, len čaká. Odstup na najlepšie je menší ako včera, stále je všetko otvorené,“ dodala.

„Lyže sme testovali dlho, netestovali sme ich päť dní. K tomu by som to vôbec nepripisovala. Treba trénovať a dúfať, že postupne sa priblížim k najlepším,“ načrtla Vlhová.

Zároveň vylúčila, že by za jej umiestnenia mimo pódia mohol nový materiál.

Nerobíme z toho paniku. Je to štandard plného tréningu, prísť na preteky a nebyť úplne top. Je to dobré znamenie, že tá špička príde.

Posledné tri týždne vynechala rýchlostné disciplíny a len trénovala. Podľa jej slovenského trénera Mateja Gemzu sú jej výsledky v poriadku.

„Nerobíme z toho paniku. Je to štandard plného tréningu, prísť na preteky a nebyť úplne top. Je to dobré znamenie, že tá špička príde,“ naznačil Gemza.

Vlhová: Prvé miesto jej patrí právom

Len z druhého víťazstva vo Svetovom pohári v kariére sa tešila Švédka Hectorová. Prvýkrát vyhrala pred siedmimi rokmi v rakúskom stredisku Kühtai.

„Je to neuveriteľné. Som taká hrdá, nemôžem tomu uveriť. Bojovala som tvrdo, bolo to ťažké, ale zvládla som to a som veľmi šťastná,“ priznala Hectorová v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu.