Vlhová nečakane vypadla v kvalifikácii. Paralelný obrovský slalom nepôjde

V doobedňajšej kvalifikácia nedokončila hneď svoju prvú jazdu a nepostúpila do hlavnej súťaže, ktorá je na programe o 14.00.

"Bohužiaľ, dnes to nevyšlo. Vypadla som hneď v kvalifikácii. Trošku ma zradil materiál, ale taký je šport. Aspoň si trošku oddýchnem a pripravím sa na obrovský slalom," napísala na Instagrame Petra Vlhová.

Sú to nevyspytateľné preteky

Na majstrovstvách sveta sa išla len jedna kvalifikačná jazda, v ktorej bola najrýchlejšia Švajčiarka Wendy Holdenerová. Druhá skončila Slovinka Meta Hrovatová.

Do hlavnej súťaže postupuje šestnásť pretekárok s najlepším časom. Ako posledná postúpila Bassinová. O medaily okrem Vlhovej nezabojuje ani Lara Guttová-Behramiová.

V mužskej kategórii štartoval Slovák Andreas Žampa, za najlepším Rakúšanom Fabiom Gstreinom (32,02 s) zaostal o 1,39 s a nekvalifikoval sa do hlavnej súťaže.

Paralelný obrovský slalom je na šampionáte novinkou. Je to atraktívna disciplína, v ktorej bojujú vedľa seba dve pretekárky. Stačí však len jedna chyba a je koniec.

„Petra má kvalitu, aby získala zlatú medailu. Ale môže sa stať, že vypadne aj v prvom kole. Je to disciplína, kde sa môže stať vždy čosi nečakané,“ priznala bývalá slovenská lyžiarka Jana Gantnerová mladšia.

„Paralelné preteky sú naozaj nevyspytateľné, nič od nich netreba očakávať. Môže sa stať čokoľvek. Pôjdem od kola ku kolu a uvidíme, kam to dotiahnem," reagovala Vlhová v pondelok po zisku striebra v kombinácii.

Vlhová má ešte dve šance

V paralelnom obrovskom slalome slovenská lyžiarka patrila medzi ašpirantky na medailu. Aj preto, že v novembri zvíťazila v tejto disciplíne vo Svetovom pohári v rakúskom Lechu.

„Vyhrala som jedny preteky, ale neznamená to, že to určite zopakujem. Môže zvíťaziť dvadsať lyžiarok. Je to hop alebo trop,“ vravela 25-ročná Liptáčka.