Musíme byť realisti, vraví Vlhová. Tréner verí, že sa odrazia od výbornej prípravy

Štart tohtoročnej sezóny posunula Medzinárodná lyžiarska federácia FIS o týždeň neskôr.

„So snehovými podmienkami je to horšie a horšie. Nie je to o tom, že štart sezóny sa posunie o týždeň alebo tri. Je potrebné sa zamyslieť nad inými vecami, prečo to tak je. Ak by bolo dosť snehu a bola zima, tak by to možno nikto neriešil.