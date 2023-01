Kranjsku Goru neobľubuje, ale obrovský slalom Vlhovej chutí

KRANJSKA GORA. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová odišla do dejiska ďalšieho Svetového pohára o deň skôr, ako pôvodne plánovala.

Pre nepriaznivé podmienky v Záhrebe druhé slalomové preteky zrušili.

„Myslím si, že rozhodnutie bolo správne. Posledné pretekárky v prvom kole stredajších pretekoch lyžovali pomaly na tráve. Bolo by to rovnaké, možno aj horšie. Do toho fúkal silný vietor,“ uviedol pre Sportnet Boris Vlha.