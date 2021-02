Vlhovej zrušili kombináciu. Prečo je to pre Slovenku výhoda?

Všetky informácie o MS v zjazdovom lyžovaní 2021 >>> CORTINA, BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nepôjde v pondelok alpskú kombináciu na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. Súťaž všestrannosti organizátori zrušili pre silné nočné sneženie. Či a kedy sa náhradná kombinácia uskutoční, ešte nerozhodli.

Čo znamená pre Vlhovú, že preteky zrušili? Netradičná výmena v kombinácii Už v nedeľu organizátori šampionátu spravili netradičnú výmenu. Obvykle sa kombinácia začína rýchlostnou disciplínou, ale pre zlé poveternostné podmienky sa malo poradie disciplín otočiť.

Ako prvý sa mal ísť slalom a až následne super-G. „To, že sa pôjde prvý slalom, je trochu iné. Beriem to ako fakt. V slalome si budem chcieť urobiť čo najväčší náskok, aby mi to mohlo stačiť v super-G,“ naznačila Vlhová pre slovenské médiá. Zobrala to ako profesionálka, hoci sama určite tušila, že výmena disciplín jej môže výrazne skomplikovať situáciu v bojoch o medailové pozície. Vlhová a Shiffrinová v nevýhode Vlhová posledné dve kombinácie nedokončila. V rebríčku – World cup start list, ktorý je rozhodujúci pri žrebovaní čísiel, nemala žiadne body. Rovnako ako Američanka Mikaela Shiffrinová. Aj preto mala Slovenka do slalomu nastúpiť až s číslom 23. Kým v super-G je to číslo, s ktorým pretekárky môžu pokojne zvíťaziť, v slalome to mohla byť veľká nevýhoda.

Tým viac, že v talianskom stredisku intenzívne snežilo a trať sa s narastajúcim počtom pretekárok mohla výrazne zhoršovať. Viaceré Vlhovej konkurentky pritom mali nízke čísla, ktoré sú v slalome výhodnejšie. Wendy Holdenerová jednotku, Federica Brignoneová sedmičku a Michelle Gisinová dvanástku. Rovnakú nevýhodu ako Slovenka by mala aj Shiffrinová, ktorá mala štartovať hneď za Vlhovou. Problémom aj nové pravidlo Ďalším problémom mohlo byť aj nové pravidlo, ktoré sa v alpskej kombinácii zaviedlo pred začiatkom minulej sezóny. Kým dovtedy najrýchlejšia pretekárka z prvej časti kombinácie, štartovala v druhom kole až ako tridsiata v poradí, teraz je to naopak. „Pretekár s jednotkou je v rýchlostných disciplínach testovací pilot, ktorý to buď zvládne alebo niekde vypadne,“ priznal Matej Gemza, ktorý je asistentom trénera Livia Magoniho.

Petra Vlhová nedokončila super-G v Crans Montane. (Autor: TASR/AP)

Ak by aj Vlhová v úvodnom kole slalomu vyhrala, v super-G by išla na trať ako prvá, čo je obrovská nevýhoda. Na vlastnej koži to zažila počas super-G v Crans Montane, kde vypadla. Vlhová navyše zjazdovku v Cortine d'Ampezzo vôbec nepozná, keďže na nej bude jazdiť prvýkrát v kariére. Štyri preteky za šesť dní? Keď všetky fakty sčítame, je zrejmé, že zrušené preteky sú pre Vlhovú výborná správa. Ak ich organizátori presunú na iný deň a nestane sa nič nečakané, kombinácia odštartuje super-G.

Pohľad experta To, že sa alpská kombinácia zrušila, je pre Petru Vlhovú dobrá správa. V Cortine sneží a trať nebude tvrdá a kompaktná. S vysokým číslom 23 by nemala v slalome rovnaké podmienky ako Wendy Holdenerová či Federica Brignoneová. S takýmto číslom je určite lepšie ísť ako prvé super-G. Rastislav Mažgút, bývalý tréner Petry Vlhovej Rastislav Mažgút, bývalý tréner Petry Vlhovej