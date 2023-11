Vlhová má na dosah ďalší triumf. Perfektná jazda, zhodnotil expert

/zdroj: JOJ Šport/

Martina Dubovská, 10. miesto: "Dnes sa mi išlo oveľa lepšie. Mám radšej zatočený slalom. V závere mi tyčka udrela do hlavy a stratila som koncentráciu. Trať sa mi zdala lepšia ako včera. A taktika do druhého kola? Rýchlo ísť dole kopcom."

Mikaela Shiffrinová, 2. miesto: "Cítila som sa dobre, mala som aj dobrý timinng. Petra však lyžuje ohromne, momentálne je na takej úrovni, že som si nie istá, či dokážem urobiť aj ja taký čas.

Toto je výsledok, ako som trénovala posledné dni. Myslím si, že do druhého kola by som mohla ísť razantnejšie do oblúkov."