Vlhovú neposlúchali lyže, trápila sa. Má veľkú stratu aj na pódium

"Je vidieť, že Petra Vlhová nie je v komfortnej pozícii a jej lyže nedržia tak, ako by mali," hovoril komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.

"Marta je našťastie v poriadku, ale to, že prešla popod ochrannú sieť, to musia organizátori zlepšiť. Toto si nemôžu dovoliť, môže to mať fatálne následky.

Je to veľké pochybenie. Sieť Martu spomalila, čo je v poriadku, ale nemôže sa stať, aby sa dostala až na trávu," reagovala Kurfürstová.