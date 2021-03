Vlhová zažila čosi nepoznané. Bola prvá, ale chytala sa za hlavu

Aj preto, že v úvodnom kole takmer vypadla. Náročnú situáciu síce ustála, ale do cieľa prišla s obrovskou stratou na najlepšie.

BRATISLAVA, AARE. Bolo to niečo netradičné. A pre Petru Vlhovú už dlho nepoznané. Do druhého kola slalomu Svetového pohára v Aare vyštartovala už ako štvrtá v poradí.

To, čo by pred pretekmi brala ako malú katastrofu, po nich môže vnímať ako solídny výsledok, za ktorý získala 32 bodov. Vlhová chcela mať sto, ale nemusela získať ani jeden.

„Petra môže byť rada, že z toho nie je nula. To by bolo horšie,“ priznala pre RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Tieto menej známe pretekárky po príchode do cieľa boli vysmiate. Stačilo im to, že sa dostali na čelo pretekov. Hoci len na chvíľku.

Riskovala, ale chýbala jej ľahkosť

Keď Vlhovú v cieli zabrala kamera, už sedela na kresle pre vedúcu pretekárku. Slovenka zdvihla obe ruky s dlaňami nahor, čím naznačovala, už nič nenarobím.

„Petra dala do jazdy veľa rizika, ale na veľa miestach, bol sneh mäkký a chýbala jej ľahkosť, ktorú mala v piatok. V druhom kole ju to brzdilo a stálo lepší čas. Urobila však to, čo mala, posunula sa dopredu,“ vravela Velez-Zuzulová.

Ďalšie lyžiarky sa jedna za druhou prepadávali za Vlhovú. A Liptáčka tak dlhé minúty sedela na mieste pre priebežne najrýchlejšiu lyžiarku. Také niečo už nezažila veľmi dlho.

Väčšinou totiž v druhom kole jazdí medzi poslednými pretekárkami, ktoré sa už ani nestihnú usadiť na spomínanom kresle.

Keď ju snímala kamera, chvíľu si držala hlavu, potom sa jemne usmiala. Vlhová vedela, že hoci sa neustále posúva dopredu, na absolútnu špičku to stačiť nebude.