Sagan sa dočkal triumfu. Posledné mesiace neboli ľahké, hovorí

Trojnásobný majster sveta išiel na preteky v Katalánsku, aby nabral súťažné kilometre, keďže mu prípravu a začiatok sezóny pokazil koronavírus. Pozitívny test mal spolu s bratom Jurajom a Erikom Baškom vo februári na sústredení na Kanárskych ostrovoch. Následne vynechal niekoľko klasík a ročník odštartoval na podujatí Tirreno-Adriatico, kde zaznamenal najlepšie 11. miesto.

Zlepšenie formy však následne ukázal na Miláno - San Remo, kde finišoval na štvrtej priečke. Sobotňajšie víťazstvo je jeho prvé od 13. októbra, keď sa tešil v 10. etape Giro d'Italia.

"Cítil som sa skvele. Plánovali sme kontrolovať preteky od začiatku a musím sa za to poďakovať celému tímu. Dnes to bola veľmi rýchla a od začiatku ťažká etapa. Som trochu unavený, ale som veľmi rád za toto víťazstvo.

Je to dobrý štart do sezóny a špeciálne po tom, čo sa mi prihodilo za posledné dva mesiace. Nebolo to ľahké. Teraz to však vyzerá dobre," citoval Sagana portál cyclingnews.com.