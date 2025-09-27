Sagan bol ich idol, majú jeho dres aj prilbu. Americké sestry vyrástli a jazdia na MS

BRATISLAVA. Peter Sagan si v cieli prstami pretieral oči, pred ním aj za ním stáli fotoreportéri, aby zachytili emócie nového svetového šampióna.
Dvadsaťpäťročný Slovák práve v americkom Richmonde vyhral preteky kategórie elite na majstrovstvách sveta v cyklistike a získal prvý zo svojich troch titulov.
Vedľa slovenského pretekára stálo malé dievčatko v cyklistickom drese a so Saganovou fotografiou v ruke.
Dúfalo, že získa prvý autogram nového majstra sveta. Lenže Sagan si ju v tom zmätku nevšimol a ochrankári malú cyklistku po niekoľkých sekundách odviedli preč.
Prekvapenie: Saganova prilba a dres
Dievčatko v cyklistickom drese bola osemročná Alisa Sarkisovová z Marylandu, dcéra ruských prisťahovalcov v Amerike.
„Od šiesteho kola sme stáli asi 50 metrov za cieľom. Nevideli sme Saganov víťazný dojazd kvôli reportérom, ale hneď sme sa dozvedeli o jeho triumfe od moderátora. Mala som so sebou niekoľko vytlačených Saganových fotografií, lebo sme dúfali, že ho stretneme.
Takže, keď sa objavil v cieli, preložila som Alisu cez zábrany a dala som jej do ruky fotku a fixku,“ vysvetľovala zopár hodín po pretekoch do telefónu Irina Sarkisovová, Alisina mama.
„Mali sme ešte jednu šancu, no ani tá nevyšla. Staršia dcéra Katherine zbadala Sagana pri hoteli, ako poskytuje rozhovor. Nejaká pani povedala, že bude rozdávať aj podpisy. Dcéra stála azda dva metre od neho, no autogram sa jej už neušiel,“ dodala Sarkisovová.
Pre Katherine a Alisu, mladé pretekárky cyklistického klubu Rock Creek Velo, bol Peter Sagan idol. „Do Richmondu sme išli najmä kvôli nemu. Je veľmi charizmatický, držali sme mu palce,“ vysvetľovala mama Irina.
VIDEO: Prvý titul Petra Sagana v Richmonde 2015
Mladé športovkyne čakalo o mesiac doma prekvapenie - prilba a cyklistický dres s podpisom Petra Sagana. Alisa a Kaťa odvtedy snívali, že raz budú v pelotóne také úspešné ako Sagan.
Naďalej pozorne sledovali jeho kariéru, oslavovali jeho úspechy, a popri tom poctivo trénovali. Aj vo vetre, v daždi, či na blate, ako potvrdila mama.
Kaťa súperila s Chladoňovou
Od triumfu slovenskej cyklistickej superstar v Richmonde uplynulo tento víkend desať rokov. Z amerických sestier vyrástli veľké slečny a - výborné cyklistky. Obe sú v týchto dňoch v Rwande ako reprezentantky USA na majstrovstvách sveta.
Kaťa Sarkisovová skončila vo štvrtkových pretekoch do 23 rokov na 14. mieste, striebro v nich získala Slovenka Viktória Chladoňová. Mladšiu Alisu čaká štart v sobotu v súťaži junioriek.
„Kaťa aj Alyssa jazdia cestné preteky a cyklokros a snažia sa skĺbiť šport so štúdiom. Kaťa finišuje štúdium softvérového inžinierstva a v decembri bude promovať. Rozhoduje sa, či sa bude venovať profesionálnej cyklistike alebo si nájde prácu v oblasti IT.
Možno jej 14. miesto na majstrovstvách sveta pomôže k angažmánu v nejakom dobrom tíme. Alisa práve začína študovať strojárstvo na Purdueovej univerzite v Indiane a snaží sa balansovať medzi cestnými pretekmi, cyklokrosom a školou,“ zvestovala z Kigali, dejiska majstrovstiev sveta, Irina Sarkisovová.
Kariéra alebo cyklistika?
Obe mladé pretekárky majú za sebou vydarenú sezónu. Kaťa skončila tretie na majstrovstvách USA v cestnej cyklistike v Charlestone, je aktuálna americká šampiónka v cyklokrose v kategórii do 23 rokov, bola siedma vo štvrtej etape na Tour de l’Avenir Femme a skončila celkovo deviata na Vuelta a Portugal Femenina.
Alisa sa stala americkou šampiónkou na ceste medzi juniorkami, skončila celkovo 34. na etapových pretekoch Gracia Orlová v Česku, kde bola jedna z najmladších v pelotóne a je tiež juniorská panamerická šampiónka v cyklokrose.
Irina Sarkisovová tvrdí, že ju výsledky dcér tešia, ale má to aj háčik.
„Ako ich rodičia sme rozpoltení. Na jednej strane chceme, aby si splnili svoje sny, ale na druhej strane, situácia v ženskej cyklistike je dnes taká, že pokiaľ nepatríte medzi najlepšie na svete, je mimoriadne ťažké sa týmto športom uživiť. Inžinierske kariéry by im predsa len poskytli väčšiu stabilitu a istejšiu budúcnosť,“ dodala.