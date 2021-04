Sagan prezradil svojich favoritov. Sám sa pred pretekmi cíti dobre

Ten v roku 2016 ovládol a po piatich rokoch by si prvenstvo na 263,7 km dlhej trati z Antverp do Oudenaarde rád zopakoval. Sám seba však nepovažuje za favorita a má troch hlavných adeptov na víťazstvo.

Vyhrať ako favorit nie je ľahké

Podľa žilinského rodáka však nebude prekvapením ani triumf iného jazdca.

"Veľmi dobre viem, aké je to vyhrať z pozície favorita. Nie je to ľahké, ale dá sa to zvládnuť. Vyhrať môže ktorýkoľvek z tejto trojice, ale šancu majú aj ďalší. Inak by sme do Belgicka ani nemuseli cestovať.

To pred nedeľou dáva nádej aj mne. Šancu mám, jeden nikdy nevie... Cítim sa dobre, avšak nie som v najlepšej forme. Predsa len, bez bicykla som bol tri týždne," skonštatoval líder tímu Bora-Hansgrohe.