Prečo by mal niekto odpisovať Sagana? hovorí legendárny Belgičan

Na sociálnych sieťach napísal, že jeho forma sa zlepšuje, ale nie je taká, aká by mohla byť. Je však motivovaný pokračovať vo svojej práci a zamerať sa na dosiahnutie ďalších cieľov.

"Pokúsil som sa získať náskok na Taaienbergu, ale bohužiaľ spolupráca v skupine nebola dobrá. Z mojej strane to boli solídne preteky a myslím si, že na nedeľu som pozitívne naladený," povedal pre web tímu Bora-Hansgrohe.

"Peter zvolil alternatívny program a je vidno, že jeho forma rastie. Popracoval na kondícii a neviem, prečo by mal niekto odpisovať Sagana? Na víťazstvo v pretekoch nemusíte dominovať štyri týždne predtým," povedal pre web sporza.be.

Rodák z Kapellenu poprel, že by sa snažil blafovať a vyvolať špekulácie o únave.

"Neboli to žiadne hry. Nebol to môj deň a od začiatku pretekov som sa necítil dobre. Lepšie však teraz ako v nedeľu. Možno to bolo teplom, ktoré nemám rád.

Nebol som však jediný. Julian Alaphilippe mi povedal, že sa tiež necítil dobre," citoval Holanďana aj web cyclingweekly.com.

Napokon bez Štybara

Na adresu van Aerta obhajca triumfu povedal, že je vo výbornej forme.

Zastaviť belgicko-holandskú dvojicu sa bude snažiť najmä Deceuninck-Quick Step. Tento tím sa parádne predviedol na E3-ke, kde sa v súboji s van der Poelom dostal do veľkej presily, ktorú pretavil vo víťazstvo Kasper Asgreen.

"Pokúsia sa dostať do podobnej situácie, ale preteky sú o 60 kilometrov dlhšie," uviedol van der Poel, ktorý očakáva aktivitu belgického tímu.

Vlani sa v dobrom svetle ukázal Julian Alaphillipe, ale po svojej jazdeckej chybe a kontakte s motorkou prišiel o šancu na víťazstvo.