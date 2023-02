Saganov tím na klasiky? Belgické eso aj jazdec, ktorý mal byť novým Merckxom

Hagen je stále silným pretekárom a jedným z jadzcov, ktorý patrí do klasikárskej skupiny tímu TotalEnergies. Počas najbližších týždňov bude súčasťou skupiny, ktorá bude podporovať Petra Sagana.

Jasným lídrom by mal byť Peter Sagan. Na Omloop dokázal byť dva razy druhý. Klasiku s cieľom v Kuurne v roku 2017 vyhral. Aj teraz by mal bojovať o čo najlepší výsledok.

V TotalEnergies však idú stratégiou, že nevsádzajú všetko len na jednu kartu. Pokiaľ by mal líder smolu, dostal by defekt alebo by sa v ten deň necítil najlepšie, šancu zabojovať o výsledok majú ďalší jazdci.

Postavenie chráneného jazdca tak nemá len Sagan.

„S Petrom, Athonym Turgisom a Driesom van Gestelom máme pre jarné klasiky silnú zostavu. Budú sa môcť oprieť o kvalitný tím v podobe skúsených jazdcov ako sú Edvald Hagen, Maciej Bodnar a Daniel Oss,“ vravel pre cyclismactu.net športový riaditeľ tímu Benoit Genauzeau ešte v januári.