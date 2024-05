Švédska legenda pochválila defenzívu národného tímu, ocenila aj slovenské talenty

BRATISLAVA. Bývalý skvelý švédsky hokejista Peter Forsberg pricestoval na majstrovstvá sveta v hokeji do Ostravy, kde robí experta pri televíznom mikrofóne.

Forsberg by bol rád, ak by silný švédsky tím na MS 2024 pretavil svoju kvalitu aj do úspešných výsledkov a prerušil šesťročné čakanie na medailu z majstrovstiev sveta.

Zatiaľ naposledy ju Švédi získali na MS 2018 v Dánsku a bola zlatá.