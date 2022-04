Noc Gladiátorov bude plná talentov a hviezdnych hostí. V hlavnom zápase uvidíme Pavla Berkyho

Počas pôsobenia v rôznych funkciách som bol aj ako veliaci poddôstojník roty, kde som mal na starosti aj výcvik sebaobrany a boja z blízka. V armáde som pracoval do roku 2009 a potom som šiel do civilu.

Áno, organizujeme Noc Gladiátorov a je to už 7. ročník. Mali sme pauzu 3 roky, nakoľko nás zastavil covid, ale o to viac sa na neho tešíme. Bude sa konať 16. apríla na Spojenej škole v Modrom Kameni, čo je asi 3 km od Krtíša.

Ako najvýznamnejšie mená by som spomenul Viktora Kováča, ktorý je nádejná 84-ka, ďalej Romanko Hudec či Erik Kozár, ktorý má 16 rokov a má to nakopnuté, aby sa dostal na majstrovstvá sveta mládeže federácie IMMAF.

A určite netreba zabudnúť na hviezdnu Luciu Krajčovič, ktorá sa predstaví v jednom z hlavných zápasov v Muay Thai, a to rodila asi pred polrokom, takže veľký rešpekt!

Môžeme očakávať aj známe mená, ktoré uvidíme v hľadisku?

Samozrejme. Budeme tam mať slávne mená zo slovenskej scény MMA akými sú ´Pirát´ Krištofič, Ilja Škondrič, Kamil Cibiński, Ján Hudák či Vlasto Čepo.

Chýbať nebudí aj rôzni hudobní hostia, ale tých prezradíme až posledné dni pred podujatím.

Vy budete mať hlavný zápas. V akom bojovom športe bude?

Môj zápas bude pod pravidlami MMA vo váhe do 93 kg. Môj súper bude Gojko Kalonj zo Srbska, ktorý je o hlavu vyšší ako ja, takže to bude zaujímavé. Ale, samozrejme, sa na to teším a určite si to poriadne užijem.

Na čo si budete dávať v zápase pozor?

Budem si musieť dávať pozor na jeho dlhé nohy a dlhé ruky, rozumne skracovať vzdialenosť a pretavovať ten svoj dominantný štýl.