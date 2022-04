Kráľ Oktagonu? Kozma s výhrou nad Knížem spokojný, určil ďalšieho súpera o titul

Napriek tomu, že nakoniec zvíťazil na body, 29-ročný bojovník so svojím výkonom veľmi spokojný nebol.

Kozma od začiatku do konca zápasu ukazoval svoje kvality, keď svojho súpera do ničoho významného nepustil.

„Posledné dve obhajoby som vždy predviedol zápas večera, a tentokrát som sa to snažil skôr takticky držať na zemi. Z toho pohľadu som bol trocha sklamaný z môjho výkonu,“ uviedol na tlačovej konferencii po turnaji.

„Čo sa týka porovnania našich vzájomných súbojov, mojím najväčším problémom bola v prvom stretnutí moja hlava, z Petra Knížeho som mal veľký rešpekt. Teraz to bolo iné, už na vážení som sa cítil dobre a nič než výhru som si nepripúšťal.“

Na otázku, ako by porovnal oba zápasy s Knížem, prišiel Kozma s jasnou odpoveďou.

David Kozma rázne vylučuje akýkoľvek prestup do iných líg MMA. Jedinou výnimkou by bol len americký gigant UFC.

„Oktagon je kvalitná organizácia MMA, jej úroveň je svetová, takže ja nemám dôvod prestupovať inam, pokiaľ by to nebol presun priamo do UFC. Chcem tu ďalej zápasiť a obhajobať titul,“ hovorí držiteľ tridsiatich výhier na profesionálnom okruhu zmiešaných bojových umení.

Kozma na tlačovej konferencii rovnako načrtol ďalšieho titulového vyzývateľa. Ním by nemal byť nik iný než premožiteľ Gábora Borárosa či Roberta Bryczeka Brazílčan Kaik Brito.

„Brito je posledný zápasník, ktorého som z popredných priečok divízie neporazil, takže jeho by som veľmi rád videl ako môjho najbližšieho protivníka,“ zakončil.