Pred finále videla na plagáte svoju tvár. Svetový rekord je pre Vadovičovú nový impulz

Necelé dva roky pred paralympijskými hrami 2028 v Los Angeles získalo Slovensko prvé dve miestenky na toto podujatie.
Výkonmi na majstrovstvách sveta v parastreľbe v kórejskom Čchangwone sa o tento počin postarali Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský.
Úspešné účinkovanie Slovákov korunoval aj Filip Marinov v neparalympijskom paratrape.
Z výsledkového pohľadu išlo pre Slovensko o historicky druhý najlepší svetový šampionát v ére samostatnosti.
Kvarteto Malenovský, Vadovičová, Marinov a Viliam Holenda sa postaralo celkovo o päť cenných kovov – 3x zlato a 2x striebro, čo ich radilo v medailovej bilancii na piatu pozíciu. K tomu sa postaralo o tri svetové rekordy a hlavne má v rukách prvé miestenky do Los Angeles.
VIDEO: Radoslav Malenovský
„Je to fantastická správa. Už teraz máme istotu, že vycestujeme do Los Angeles. Dodá to aj určitú sebaistotu iným športovcom, vždy je dôležitým faktorom istota.
Pamätám si projekt pred hrami v Londýne, keď sme dlho nemali žiadnu medailu a pre celý tím to bolo zväzujúce. Medailu vnímam teda podobne ako miestenku, sú z toho dve miesta pre Slovensko.
Slovenský paralympijský výbor v súčinnosti s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pracuje na projekt paralympijského rezortného centra. Ak všetko pôjde dobre, tak 1. februára 2027 by malo prísť k jeho vzniku.
Športovci budú mať profesionálne podmienky, v prvej fáze ide o 30 športovcov a prioritne sa budú pripravovať na projekt letných paralympijských hier v Los Angeles,“ zhodnotil pre TASR predseda Slovenského paralympijského výboru Tomáš Varga účinkovanie tímu na MS a priebeh príprav na Los Angeles.
Malenovský získal zlato vo vzduchovej puške v stoji a striebro v malokalibrovej puške v ľahu. Spoločne s Vadovičovou dosiahli na prvenstvo vo vzduchovej puške v ľahu.
„Hodnotím to ako jeden z najvydarenejších a najlepších svetových šampionátov, ktoré mám za sebou. Ani vo sne by mi nenapadlo, že prídeme s takouto bilanciou. Veľmi som si želal zisk miestenky, ale že sa nám podarí vybojovať päť medailí, urobíme svetové rekordy a popritom si vybojujeme miestenku, tak dopredu by som asi nemal také sebavedomie,“ povedal Malenovský po účinkovaní na majstrovstvách sveta.
Vadovičová rozšírila zbierku úspechov z MS o individuálne zlato vo vzduchovej puške v ľahu.
„Mám veľmi pozitívne dojmy. Celkovo som sa tam tešila, ide o moju obľúbenú streleckú destináciu. Strelnica je tam na veľmi dobrej úrovni, k tomu tam mám veľa kamarátov. Celkovo sa tam dobre strieľalo. Keď sme prišli na finále, tak v hale bol obrovský plagát s medailistami z paralympiád a ja som bola hore. Potešilo ma, že ma majú stále radi a išlo o milé prekvapenie.
VIDEO: Juraj Minčík, riaditeľ Športového centra polície
Som rada, svetový rekord je top. Aj keď ich už mám niekoľko, tak získať nový je vždy novým impulzom. Získať miestenku na paralympiádu bolo najviac. K tomu som získala zlatú medailu medzi novými strelcami, z mojej generácie ich zostalo už len minimum. Stále sa mi však podarí premeniť výsledky na medaily,“ vyhlásila Vadovičová.
Menoslov účastníkov do Los Angeles mohol byť ešte väčší, ale paratrap nie je súčasťou programu paralympijských hier. Marinov si z Čchangwonu odniesol striebro, keď úspešne nadviazal na svoje počínanie vo víťaznej kvalifikácii.
Svoju príslušnosť k svetovej špičke potvrdil aj zrakovo znevýhodnený Holenda, najbližšie k pódiovému umiestneniu bol vo vzduchovej puške v stoji, kde sa umiestnil na štvrtej pozícii.