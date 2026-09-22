Zlato z MS znamenalo istotu pre paralympiádu. Slovenskí strelci už majú miestenky do LA

Do letných paralympijských hier 2028 v Los Angeles zostávajú necelé dva roky, ale Slovensko má už v tomto období istotu minimálne dvoch zástupcov na tomto podujatí.
Hneď pri prvej príležitosti si reprezentanti v parastreľbe Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský zabezpečili výsledkami na nedávnych majstrovstvách sveta v kórejskom Čchangwone miestenky do USA.
Teraz tak budú mať dostatočný priestor pripraviť sa na povestný vrchol štvorročného cyklu.
Pre Vadovičovú to môže byť už ôsma účasť na paralympijských hrách, z medailového pohľadu je historicky najlepšou Slovenkou v letných športoch.
Svoju príslušnosť k svetovej špičke potvrdila na MS ziskom individuálneho a tímového zlata.
„Na prvej disciplíne to stojí, nie som však taká pokojná ako Radko, viac cítim tlak na obhajobu a zisk medaily. Potom to už ide ďalej lepšie. Teraz má pred ďalšími dvoma disciplínami seklo v krku, takže bolo potrebné prerobiť celú streleckú polohu.
Bola som teda úplne spokojná aj s postupom do finále napriek bolesti. Sú dva roky pred paralympiádou, chceme sa držať súperov, ako na tom sú a aby nám od nás neunikli,“ zhodnotila pre TASR Vadovičová vystúpenie na nedávnom svetovom šampionáte.
Malenovský opäť zbiera úspechy
U Malenovského to budú v prípade účasti v Los Angeles piate kariérne PH. Na hrách v Paríži prerušil medailové čakanie, odvtedy pravidelne zbiera úspechy na vrcholných podujatiach.
V Čchangwone sa postaral o zlato vo vzduchovej puške v stoji a striebro v malokalibrovej puške v ľahu. S Vadovičovou vyhral vzduchovú pušku v ľahu.
„Na vzduchové disciplíny som si veril. V stoji to začalo, keď som sa dostal na druhé miesto, tak som bol šťastný. Hovorím si, miestenka, medaila, paráda a potom som skočil na prvú pozíciu. Odvtedy to už všetko išlo ľahšie. To, že mi cinkne medaila v malorážkach, bola už taká čerešnička na torte,“ zamyslel sa Malenovský.Individuálne medaily na MS zároveň znamenali pre Slovensko zisk prvých miesteniek smerom k PH 2028 v Los Angeles. Obaja reprezentanti v parastreľbe si v prípade účasti môžu vybrať, do ktorých disciplín sa prihlásia.
„V jednej disciplíne je potrebné získať miestenku a potom ďalej sa to berie tak, že sa musia splniť určité bodové limity, čo sme v podstate s Radkom hneď splnili. Máme štyri disciplíny a jeden mix, ale ten nie je súčasťou paralympiády. Musíme si vybrať tri disciplíny, v ktorých budeme súťažiť. Tak tomu bolo aj naposledy,“ priblížila tento proces Vadovičová.
Dva roky na vyladenie formy
Pre oboch slovenských zástupcov je to dôležitá správa, keďže teraz majú v podstate pred sebou dva roky vylaďovania vecí pred štartom v Los Angeles.
„Ja som taký, že si nemám potrebu nič dokazovať alebo obhajovať. V športe som si splnil veľa cieľov a po Paríži sa mi to všetko robí s väčšou ľahkosťou. Toto celé je taký dobrý hendikep pre športovca, už sa môžem vyslovene sústrediť na hry. Sledovať, ako to tam bude vyzerať, kedy si naplánovať sústredenia a simulovať podmienky.
Spolu s predsedom Slovenského paralympijského výboru Tomášom Vargom sme hovorili, že aj oni sa budú snažiť niečo naplánovať, preto verím, že o to ľahšia bude príprava. Máme splnené, ideme trénovať, odstrieľať a pripraviť sa na Los Angeles,“ vyhlásil Malenovský.
Zbrane, kabáty a kalendár na rok 2027
Aj napriek splnenému prvotnému cieľu nemienia zvoľniť na strelnici a majú jasno v tom, čomu sa v najbližšom období budú venovať.
„Podstatné je chodiť čo najviac na súťaže, držať sa svetovej špičky. Zároveň vybrať správne strelivo a zbrane. Koncom roka sa budú šiť nové strelecké kabáty, ktoré pôjdu už na paralympiádu. Bude to jednoduchšie, pretože si vieme z minulosti okopírovať podmienky a aplikovať ich na toto paralympijské obdobie. Bude aj čas na experimentovanie, ideme aj niečo zmeniť s vozíkom,“ uviedla Vadovičová.
Podobne to vníma aj Malenovský: „My sme už v technických veciach pokročili veľmi ďaleko, čiže sa dostávame na limity zbraní a týchto vecí. Tam sa už toho veľa nedá vymyslieť, ak výrobcovia neprídu s niečím úplne novým, čo by zásadne zmenilo hru. Ja sa budem sústrediť na takú prípravu, akú som mal doteraz, pretože ju mám overenú a funguje.“ Obaja reprezentanti Slovenska už zároveň rozmýšľajú aj nad budúcoročným kalendárom podujatí.
V predbežnom kalendári figurujú zatiaľ súťaže Svetového pohára v Austrálii, Indii a majstrovstvá sveta v chorvátskom Osijeku.