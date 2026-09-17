Úvodná prehra ich nezastavila. Riapoš s Lovašom triumfovali vo štvorhre

Na snímke slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš.
Na snímke slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš. (Autor: TASR)
TASR|17. sep 2026 o 12:39
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Podujatie v Yvelines bolo generálkou na novembrové majstrovstvá sveta.

Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Ján Riapoš a Peter Lovaš sa stali víťazmi štvorhry v kategórii MD4 na podujatí ITTF World Para Elite vo francúzskom Yvelines.

Slovenská dvojica síce hneď na úvod turnaja prehrala, ale potom už nenašla premožiteľa. Vo finále zdolali domáceho Alana Papirera s Francoisom Geuljansom 3:2.

Podujatie v Yvelines bolo generálkou na novembrové majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v thajskej Phatthaji.

Riapoš s Lovašom pôjdu na toto podujatie v pozícii trojok svetového rebríčka ITTF.

Paralympijské

Na snímke slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš.
Na snímke slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš.
Úvodná prehra ich nezastavila. Riapoš s Lovašom triumfovali vo štvorhre
dnes 12:39
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