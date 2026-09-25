Prvý bezbariérový festival PARÁDA tento rok zavíta do Partizánskeho

Festival PARÁDA Slovenského paralympijského výboru prinesie v roku 2026 šport, hudbu, zábavu aj inšpiratívne stretnutia do Partizánskeho.
Podujatie sa uskutoční 27. septembra v priestoroch Športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmana.
Areál bude pre návštevníkov otvorený od 9.30 h, otvorenie festivalu je naplánované na 10.00 h.
PARÁDA je bezbariérový festival, ktorý spája ľudí so zdravotným znevýhodnením aj bez neho.
Návštevníkom ponúka príležitosť bližšie spoznať svet parašportu, stretnúť úspešných slovenských paralympionikov a užiť si deň plný spoločných zážitkov v atmosfére bez bariér.
Jedným z hlavných lákadiel festivalu bude športová zóna s 20 stanovišťami, na ktorých si návštevníci budú môcť vyskúšať rôzne paralympijské športy a ďalšie pohybové aktivity.
Chýbať nebudú ani rozhovory s paralympionikmi, ktorí sa podelia o svoje športové skúsenosti, úspechy aj osobné príbehy.
Program je určený návštevníkom všetkých vekových kategórií - deťom, rodinám, športovým nadšencom aj tým, ktorí sa chcú s parašportom zoznámiť po prvý raz. Informoval SPV.
Festivalovú atmosféru doplní pestrý hudobný a zábavný program. Hlavným organizátorom festivalu PARÁDA je Slovenský paralympijský výbor. Generálnym partnerom podujatia je SPP.