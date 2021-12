Úraz ho nezlomil. Prekážky sa dajú prekonať, vraví po postupe do Pekingu

BRATISLAVA. Slovenskí parahokejisti sa tešia z historického postupu na paralympijské hry do Pekingu. Na kvalifikačnom turnaji v Berlíne vybojovali výborné druhé miesto, keď prehrali len s víťazmi skupiny Talianmi.

Veľkú radosť z úspechu prežíval aj 39-ročný obranca Peter Kaščák.

„Naša príprava smerovala k tomuto turnaju. Bolo to náročné obdobie. Držali sme sa pri zemi, ale verili sme si, že by sa nám mohlo podariť vybojovať si postup,“ opisuje Kaščák.

Náročný bol najmä zápas proti Talianov, ktorí skupinu vyhrali. „Vedeli sme, že to bude zlomový zápas. Z oboch strán to bolo vyrovnané. Urobili sme viac chýb a Taliani to využili Sú skúsenejší, vyhrali zaslúžene.“