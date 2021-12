Sníval, že raz nahradí Lašáka. Potom prišiel o obe nohy. Dnes je líder reprezentácie

BRATISLAVA. Je to príbeh, ktorý pred zopár rokmi sledovalo celé Slovensko. Osemročný chlapec, zanietený hokejový brankár, doplatil na bezohľadného vodiča.

„Ako malý som sníval, že raz by som možno vystriedal v reprezentácii Lašáka. Po tom, ako sme sa stretli, sme zostali v kontakte. Dodnes si zvykneme napísať,“ vraví 24-ročný parahokejista.

Jeho príbeh sa vtedy dostal prakticky do všetkých médií. Zachytil ho aj Ján Lašák. Tušil, že chlapec potrebuje povzbudiť a podporiť v ťažkých chvíľach. Ozval sa ďalším reprezentantom.

„Raz ma však zavolal Lašák do Pardubíc, kde vtedy chytal a zobral ma do Kolína. Tam som prvý raz videl parahokej naživo a hneď som vedel, kam sa bude môj život uberať,“ spomína.

No nechytilo ho to. Hokej ho lákal a stále ním žil naplno, ale vtedy ešte netušil, že existuje aj parahokej.

Možno aj vďaka takejto podpore Joppa nikdy neprestal veriť, že aj on bude hrať hokej. Najskôr však skúšal iné športy ako lukostreľba či atletika.

Je zaujímavé, že nehoda, ktorá mu zmenila život, ho nikdy nezlomila. Napriek hendikepu bol stále aktívny a energický. Dokázal sa realizovať a snažil sa športovať. „Život ide ďalej. Netreba sa uzatvárať do seba,“ hovorí.

Prvé sánky mu vyrobil otec

Príbeh Martina Joppu kopíruje celú cestu slovenského parahokeja. Keď sa tomuto športu začal venovať, neboli na Slovensku dostať špeciálne sánky, neboli bezbariérové štadióny, ani tréneri.

Na začiatku to bola skôr improvizácia. Napríklad prvé sánky na parahokej mu vyrobil svojpomocne otec. Tréningy boli sporadické. Hráčov bolo na začiatku pomenej. Joppa začal trénovať spolu s Petrom Štítom v Dolnom Kubíne.

„Nebolo to ľahké, pretože sme sa presťahovali do dediny pri Bardejove a musel som dochádzať z ďaleka. Ale dalo sa to zvládnuť,“ spomína.