PSG je poriadne rozčarované. Varovalo francúzsku federáciu o Dembeleho stave

Ousmane Dembele (v strede) po tom, ako musel opustiť hraciu plochu v zápase s Ukrajinou kvalifikácie MS vo futbale 2026.
Ousmane Dembele (v strede) po tom, ako musel opustiť hraciu plochu v zápase s Ukrajinou kvalifikácie MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2025 o 08:55
ShareTweet0

Kandidát na Zaltú loptu sa zranil v zápase s Ukrajinou.

PARÍŽ. Vedenie futbalového klubu Paríž Saint-Germain ešte pred piatkovým zápasom kvalifikácie MS 2026 vo Vroclave s Ukrajinou (2:0) varovalo Francúzsku futbalovú federáciu (FFF) ohľadom zdravotného stavu svojich hráčov.

Kritika klubu tak prišla ešte predtým, ako sa Ousmane Dembele a Desire Doue v spomenutom zápase zranili a museli z reprezentačného zrazu predčasne odísť.

Podľa informácií denníka L'Equipe poslal PSG vo štvrtok list prezidentovi FFF Philippovi Diallovi a vedeniu federácie, v ktorom vyjadril obavy o ochranu zdravia reprezentantov a požiadal o zmenu postupov lekárskeho tímu národného mužstva.

Parížsky klub v liste uviedol ako príklady Dembeleho a Lucasa Hernandeza, ktorí boli podľa neho ponechaní v tíme napriek zdravotným problémom nezlučiteľným so súťažným nasadením.

PSG zároveň kritizovalo nedostatok komunikácie medzi federáciou a klubovými lekárskymi tímami, pričom rozhodnutia podľa neho padali jednostranne a bez konzultácie.

Tabuľka D-skupiny kvalifikácie MS 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Jeff Strasser počas zápasu Sverné Írsko - Luxembursko kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Jeff Strasser počas zápasu Sverné Írsko - Luxembursko kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Tréner Luxemburska vyzdvihol dynamiku Slovákov, zostavou chce prekvapiť
dnes 09:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»PSG je poriadne rozčarované. Varovalo francúzsku federáciu o Dembeleho stave