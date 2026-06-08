    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    Mexiko City
    21:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Otvárací zápas čaká niekoľko hrozieb. Orgány vydali výstrahu pred búrkami, hroziť môžu aj protesty

    Fanúšikovia Mexika.
    Fanúšikovia Mexika. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 10:26
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    Pri tichomorskom pobreží totiž hrozí vznik tropickej búrky.

    Otvárací zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale by mohli narušiť silný dážď a búrky. Tri dni pred súbojom v Mexiko City medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou (štvrtok o 21.00 SELČ) vydali výstrahu miestne orgány.

    Rizikom sú aj možné štrajky a demonštrácie v hlavnom meste organizátorskej krajiny.

    Sekretariát pre integrované riadenie rizík a civilnú ochranu v Mexiku opakovane vyhlásil oranžovú meteorologickú výstrahu pre určité časti Mexico City.

    Pri tichomorskom pobreží totiž hrozí vznik tropickej búrky. V predošlých dňoch zasiahli Mexiko prívalové dažde, ktoré viedli opakovane k zaplaveniu ulíc. To malo vplyv aj na verejnú dopravu, keďže niektoré linky metra nepremávali.

    Okrem zlého počasia sa musia organizátori šampionátu prichystať na možné komplikácie v súvislosti s demonštráciami.

    Učitelia, vodiči nákladných vozidiel a poľnohospodári v Mexiku sa chystajú počas turnaja demonštrovať proti rôznym problémom.

    Okrem Mexika City hostia zápasy v krajine aj Guadalajara a Monterrey, pripomenula agentúra DPA. Spoluorganizátormi záverečného turnaja sú USA a Kanada.

    Tabuľka skupiny A na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaZAF
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Mexika.
    Fanúšikovia Mexika.
    Otvárací zápas čaká niekoľko hrozieb. Orgány vydali výstrahu pred búrkami, hroziť môžu aj protesty
    dnes 10:26
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Mexika.
    Fanúšikovia Mexika.
    Otvárací zápas čaká niekoľko hrozieb. Orgány vydali výstrahu pred búrkami, hroziť môžu aj protesty
    dnes 10:26
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    Domov»MS vo futbale 2026»Otvárací zápas čaká niekoľko hrozieb. Orgány vydali výstrahu pred búrkami, hroziť môžu aj protesty