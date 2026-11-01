Olympijské hry mládeže boli odštartované. Slovenskú vlajku niesli plavec a džudistka

Slovensko na otváracom ceremoniáli Olympijských hie mládeže.
Slovensko na otváracom ceremoniáli Olympijských hie mládeže. (Autor: SOŠV/Andrej Galica )
TASR|1. nov 2026 o 09:56
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Olympijský oheň zapálili mladí senegalskí reprezentanti.

Slávnostným otvorením na Štadióne Abdoulayea Wada v senegalskom Diamniadiu sa v sobotu začali IV. olympijské hry mládeže.

Prvé olympijské športové podujatie na africkom kontinente otvoril senegalský prezident Bassirou Diomaye Faye. Slovenskú vlajku niesli plavec Matiáš Ondrej Krištof a džudistka Vivien Vadovičová.

Olympijský oheň zapálili mladí senegalskí reprezentanti, šermiar Abdourahmane Marieme Sy a džudistka Aicha Diopová.

Pochodeň pred nimi niesli vodný slalomár Yves Bourhis, trojskokanka Saly Sarrová a strieborný medailista v behu na 400 m prekážok z OH 1988 El Hadji Amadou Dia Ba.

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová zdôraznila historický význam podujatia aj svoje africké korene.

„Som hrdá, že tu dnes stojím ako Zimbabwčanka a ako africká žena. A som hrdá, že náš kontinent prvý raz víta olympijské hnutie,“ uviedla podľa webu olympic.sk. Mladých športovcov povzbudila, aby verili vo vlastné schopnosti a odvážili sa dosiahnuť aj zdanlivo nemožné ciele.

Ceremoniál predstavil senegalskú i africkú kultúru prostredníctvom tradičných bubnov, tanca, zápasenia aj súčasného hip-hopu.

Jeho ústredným motívom bol príbeh troch generácií, ktoré symbolizovali minulosť, súčasnosť a budúcnosť kontinentu.

Na príprave programu sa podieľalo vyše tisíc umelcov, technikov a dobrovoľníkov. Defilé výprav otvorilo tradične Grécko, po ktorom prišiel na štadión historicky prvý mládežnícky olympijský tím utečencov. Najväčšie ovácie zožala domáca senegalská výprava.

Olympijské

Slovensko na otváracom ceremoniáli Olympijských hie mládeže.
Slovensko na otváracom ceremoniáli Olympijských hie mládeže.
Olympijské hry mládeže boli odštartované. Slovenskú vlajku niesli plavec a džudistka
dnes 09:56
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