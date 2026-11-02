Slovensko má na OH mládeže šancu na ďalšiu medailu, džudistka zabojuje o bronz

Slovenská reprezentantka v džude Vivien Vadovičová sa na OH mládeže v senegalskom Dakare predstaví v kategórii do 52 kg v podvečernom súboji o bronz.
V pondelkovom semifinále prehrala 17-ročná Slovenka s Kazaškou Fatimou Supygalijevovou na ippon.
Jej súperkou v boji o bronz bude belgická reprezentantka Viktoria Grigoryanová, ktorá vo štvrťfinále vypadla s ďalšou finalistkou Sofiou Gasparovou z Portugalska a následne dvakrát uspela v repasáži.
Štart ich súboja je naplánovaný na 17.07 SEČ.
V rámci pondelkového programu mala Vadovičová predtým v osemfinále voľný žreb a v ďalšom kole zdolala Julietu Mutisovú Escobarovú z Panamy na ippon.