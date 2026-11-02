Slovensko má na OH mládeže šancu na ďalšiu medailu, džudistka zabojuje o bronz

Vivien Vadovičová
Vivien Vadovičová (Autor: Slovenský olympijský tím﻿)
TASR|2. nov 2026 o 13:22
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Jej súperkou v boji o bronz bude Belgičanka.

Slovenská reprezentantka v džude Vivien Vadovičová sa na OH mládeže v senegalskom Dakare predstaví v kategórii do 52 kg v podvečernom súboji o bronz.

V pondelkovom semifinále prehrala 17-ročná Slovenka s Kazaškou Fatimou Supygalijevovou na ippon.

Jej súperkou v boji o bronz bude belgická reprezentantka Viktoria Grigoryanová, ktorá vo štvrťfinále vypadla s ďalšou finalistkou Sofiou Gasparovou z Portugalska a následne dvakrát uspela v repasáži.

Štart ich súboja je naplánovaný na 17.07 SEČ.

V rámci pondelkového programu mala Vadovičová predtým v osemfinále voľný žreb a v ďalšom kole zdolala Julietu Mutisovú Escobarovú z Panamy na ippon.

Olympijské

Vivien Vadovičová
Vivien Vadovičová
Slovensko má na OH mládeže šancu na ďalšiu medailu, džudistka zabojuje o bronz
dnes 13:22
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