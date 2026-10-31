Rusi sa vracajú pod vlastnou vlajkou. Hry mládeže v Senegale sú prvou príležitosťou

V Senegale sa v sobotu 31. októbra začali olympijské hry mládeže 2026, prvá olympiáda na africkej pôde. Pre africký kontinent ide o historický okamih. „Afrika hostí, Dakar oslavuje,“ uvádzajú nápisy v dejisku hier.
Vyše 2600 športovcov v 25 odvetviach
V Dakare sa predstaví približne 2665 mladých športovcov vo veku od 14 do 17 rokov. Súčasťou štartového poľa sú aj reprezentanti Ruska a aj tím utečencov. Športovci sa predstavia v 25 odvetviach a 153 disciplínach.
„Prišli k nám ľudia z celého sveta, ktorí mohli mať o Afrike úplne inú predstavu. Dúfajme, že odtiaľto odídu s naozaj pozitívnymi dojmami,“ uviedla prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová, bývalá plavkyňa zo Zimbabwe. „Myslím si, že je to pre náš kontinent skutočne dôležité,“ dodala.
Súťažné disciplíny sa uskutočnia na ôsmich športoviskách v troch lokalitách. Hostiteľskými miestami sú Dakar, neďaleké predmestie Diamniadio a prímorské letovisko Saly, ktoré leží približne 80 kilometrov od hlavného mesta.
Nadšenie medzi domácimi chýba
Hry sa oficiálne začali sobotným večerným otváracím ceremoniálom v Diamniadiu. Domáci Senegal by malo reprezentovať 136 športovcov a pri organizácii podujatia pomáha približne 6000 dobrovoľníkov zo Senegalu.
Štvrtý ročník letných olympijských hier mládeže zatiaľ v krajine nevyvolal veľké nadšenie. Domácich obyvateľov viac trápia vysoké životné náklady, nezamestnanosť a ekonomické ťažkosti.
„Keď sa olympijské hry mládeže v Senegale začnú, Dakar sa stane hlavným mestom africkej mládeže,“ uviedol senegalský premiér Ahmadou Al Aminou Lo. „To, že Afrika hostí olympijské hry (mládeže), je symbolom,“ dodal.
Rusi pod vlastnou vlajkou
Keďže MOV v júli fakticky zrušil pozastavenie činnosti Ruského olympijského výboru (ROC), budú tieto hry mládeže prvým olympijským podujatím od ruskej invázie na Ukrajinu začiatkom roka 2022, na ktorom môžu ruskí športovci súťažiť pod vlastnou vlajkou a vo vlastných farbách.
Podľa ROC sa na hrách zúčastní 13 ruských športovcov, ktorých do Senegalu sprevádza 10 trénerov.
O tom, či ruským športovcom povolia účasť, však rozhodujú medzinárodné federácie jednotlivých športových odvetví. Na hrách mládeže v Dakare sa predstaví aj olympijský tím utečencov, zložený predovšetkým zo športovcov žijúcich v Afrike.
MOV označil hry v Dakare za dôležitý míľnik pre tento kontinent a za príležitosť predstaviť kultúrne bohatstvo Senegalu i rastúcu úlohu Afriky v olympijskom hnutí.
Trinásť Slovákov v ôsmich športoch
V nominácii Slovenska na IV. letné olympijské hry mládeže v Senegale figuruje 13 reprezentantov, ktorí sa predstavia v ôsmich športoch. Viacerí z nich môžu vzhľadom na nedávne výsledky pomýšľať na zisk cenných kovov. Podujatie vyvrcholí 13. novembra.
Juhoafrická republika mieri vyššie
Prvou africkou krajinou, ktorá bude hostiť veľké olympijské hry, by sa mohla stať Juhoafrická republika. Cestu k tomu si otvorila už usporiadaním majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010. Krajina sa oficiálne uchádza o usporiadanie OH v roku 2036.