Los Angeles odhalilo motto olympijských a paralympijských hier. Odkazuje na spojenie sveta

Organizačný výbor olympijských (OH) a paralympijských hier (PH) v Los Angeles 2028 (LA28) v stredu predstavil motto hier, v angličtine znejúce „Stars Align“.
Do slovenčiny sa dá preložiť viacerými spôsobmi, ako sú „Všetko do seba zapadne“, „Hviezdy tomu prajú“, či „Hviezdy sa spoja“.
Iniciatíva nadväzuje na tradíciu, keď si organizačné výbory vyberajú slogan odrážajúci identitu hostiteľského mesta, regiónu a krajiny, odlišný od olympijského motta („Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“) a paralympijského motta („Zmena sa začína športom“).
Rio de Janeiro 2016 si zvolilo slogan „Nový svet“, Tokio 2020 prijalo „Zjednotení emóciami“ a Paríž 2024 použil „Hry naširoko otvorené“.
Slogan Los Angeles zdôrazňuje, čo sa dá dosiahnuť, keď sa ľudia z rôznych krajín spoja prostredníctvom športu.
„Los Angeles je miesto, kde sny vzlietavajú a olympiáda nám ukazuje, čo je možné, keď sa svet spojí. 'Stars Align' je výzva k akcii, či už ste športovec na vrchole svojich schopností, dobrovoľník vítajúci svet na týchto hrách alebo fanúšik, ktorý vášnivo povzbudzuje z tribún,“ povedal pri prezentácii sloganu predseda LA28 Casey Wasserman.
Minútový kampaňový film sprevádzaný skladbou Can't Stop od Red Hot Chili Peppers kombinuje nezabudnuteľné momenty z hier s obrazmi niektorých z najznámejších pamiatok Los Angeles, vrátane ikonického nápisu Hollywood a Griffithovho observatória.
Los Angeles bude dejiskom olympijských hier podobne ako predtým Londýn a Paríž už po tretí raz. Predtým sa tam OH konali v rokoch 1932 a 1984, informoval portál olympic.sk.