Hľadá sa strelec. Zn. súrne. Otázky a odpovede o slovenskom tíme na MS v hokeji 2026

Hokejoví fanúšikovia si tento rok príliš neoddýchnu. Po atraktívnom olympijskom turnaji v Miláne a vyvrcholení domácej súťaže budú v najbližších dňoch pútať ich pozornosť majstrovstvách sveta 2026, ktoré sa konajú vo Švajčiarsku.
Slovensko je tradičný účastník svetového šampionátu od svojej premiéry medzi elitou v roku 1996.
Krátko pred začiatkom turnaja ponúkame odpovede na základné otázky o slovenskom tíme.
Kedy, kde a proti komu budú Slováci hrať?
Slovenský tím hrá v B-skupine, ktorej dejiskom je Fribourg, historické mesto so 40-tisíc obyvateľmi, väčšina ktorých hovorí francúzsky.
Hľadisko miestnej BFC Arény pojme počas MS vyše 7000 fanúšikov.
Súperom Slovenska bude postupne Nórsko (16. mája o 12.20), Taliansko (17. mája o 12.20), Slovinsko (19. mája o 20.20), Dánsko (21. mája o 20.20), Česko (23. mája o 16.20), Kanada (24. mája o 20.20) a Švédsko (26. mája o 16.20).
Kým v prvých troch zápasoch nastúpia Slováci v pozícii favorita, proti Česku, Kanade a Švédsku môžu akurát prekvapiť a každý bod bude nad plán.
Dánsko by malo ich najväčší konkurent v boji o postup do štvrťfinále, kam postúpia štyria najlepší.
Aký tím sa predstaví na MS v slovenských dresoch?
Mladý a neskúsený. Vekový priemer slovenského tímu je 25 rokov, čo z neho činí najmladší na turnaji a figuruje v ňom 9 debutantov na MS.
V nabitej sezóne sa očakávalo, že do Švajčiarska pocestuje odlišný tím, ako ten, čo bojoval vo februári o medaily na zimnej olympiáde v Miláne.
Vysoké množstvo absencií z rôznych dôvodov výrazne limitovalo možnosti realizačného tímu pri skladaní ideálneho výberu.
Najviac sa to odrazilo na zložení obrany, kde je z ôsmich bekov polovica nováčikov na MS.
Kto sú muži v oblekoch na slovenskej striedačke?
Hlavný tréner je Vladimír Országh, ktorý vystriedal na tomto poste krátko pred minuloročným šampionátom Kanaďana Craiga Ramsayho.
Vo Švédsku obsadilo mužstvo pod jeho vedením 11. miesto. Na olympijskom turnaji v Miláne s najlepšími hráčmi planéty Slováci prekvapili postupom do semifinále, kde nestačili na USA a v súboji o bronz ani na Fínsko.
Asistenti Vladimíra Országha sú opäť Ján Pardavý, Peter Frühauf a Kanaďan Todd Woodcroft. Tréner brankárov je namiesto Jána Lašáka tentoraz Peter Kosa.
Kto sú potenciálni lídri tímu?
Skúsenosťami k nim určite patria útočníci Marek Hrivík, ktorý bude kapitánom výberu, bratia Martin a Kristián Pospíšilovci, obrancovia Patrik Koch a Mislav Rosandič.
V bránkovisku bude operovať brankárska jednotka uplynulých rokov Samuel Hlavaj, ktorý sa vie na turnaji vypnúť k výborným výkonom.
Koľko hráčov pricestovalo zo zámoria?
V tíme sú dvaja hokejisti, ktorí v tejto sezóne nastúpili na zápasy NHL.
Martina Pospíšila (Calgary Flames) však limitovali zdravotné problémy a odohral len 22 zápasov a Adam Sýkora sa prebojoval do prvého tímu New York Rangers v závere sezóny (11 zápasov), jej väčšinu odohral v AHL.
V nižšej zámorskej súťaži chytal aj brankári Samuel Hlavaj, ďalší brankár Adam Gajan pôsobil v univerzitnej lige (plus jeden zápas v AHL).
Na farmách tímov NHL strávili kompletnú sezónu útočníci Martin Chromiak a Filip Mešár a obranca Jozef Viliam Kmec.
Chromiak má za sebou bodovo najúspešnejšiu sezónu v Ontario Reign (28 gólov + 28 asistencií) a Kmec sa etabloval v tíme Henderson Silber Knights (71 zápasov vrátane play-off).
Mešárovi sa zatiaľ nedarí výraznejšie upútať na farme Montrealu Canadiens v Lavale, play-off strávil na tribúne ako náhradník.
Čo ukázala príprava na MS?
Najväčším problémom bola schopnosť strieľať góly a premieňanie presiloviek, čo býva na krátkych turnajoch dôležitý faktor úspechu.
Veľa inkasovaných gólov pramenilo z individuálnych chýb.
V početnej výhode absentovalo viac kreativity, nápadu, aj pohotové zakončenie, čo na ZOH v Miláne predvádzali Slafkovský, Dvorský alebo Hudáček. Takí hráči v tomto výbere nie sú.
S vizitkou strelca prišiel pred šampionátom do tímu Oliver Okuliar, ktorý pomohol tímu Skellefteå AIK k švédskemu titulu a bol so šiestimi gólmi najlepším strelcom play-off (spolu s Linusom Sandinom).
Martin Chromiak patril do top 15 najlepších strelcov v AHL. Na majstrovstvách sveta (Riga 2023 a Štokholm 2025) skóroval zatiaľ iba dvakrát.
Neznámou je forma Filipa Mešára, ktorý zrejme dostane možnosť ukázať sa v presilovkovej formácii.
Sú v tíme aj hokejisti z domácej súťaže?
Piati. Sebastián Čederle zavŕšil sezónu ziskom titulu v Nitre a nový ročník už začne vo Švédsku. Na MS hral aj minulý rok.
Aurel Nauš si vybojoval nomináciu výkonmi v drese HK Poprad, nováčikmi na šampionáte sú aj obranca Jakub Meliško z Dukly Michalovce a brankár Eugen Rabčan, ktorý bol oporou Banskej Bystrice a v novej sezóne bude hrať za Kometu Brno.
Mislav Rosandič hrá po návrate z Ruska v Košiciach.
Kto je najmladší a najstarší hráč tímu?
Obranca Luka Radivojevič má 19 a čaká ho prvý seniorský šampionát. Syn bývalého reprezentanta Branka Radivojeviča odohral aktuálnu sezónu odohral v univerzitnej NCAA za Boston College.
Keď sa Luka narodil, 15-ročný Marek Hrivík už strieľal góly za Žilinu v extralige dorastu (v sezóne 2006/2007 bol najproduktívnejší hráč tímu). Dnes má Hrivík 34 a za sebou aj štyri šampionáty a bronzový olympijský turnaj v Pekingu.
Ma Slovensko už uzavretú súpisku?
Zatiaľ nie. Tréneri na nej nechali voľné miesto pre jedného útočníka. V zámorskej NHL zostal v hre už len Juraj Slafkovský, ale Montreal vedie v sérii proti Buffalo Sabres 3:2 na zápasy.
Šiesty súboj sa hrá v noci na nedeľu a prípadný siedmy v noci na utorok.
V pozícii čakateľa na šampionáte je Aurel Nauš.
Prečo sú tieto MS pre Slovensko dôležité?
Výsledok na majstrovstvách sveta sa odrazí v rebríčku IIHF, kde sa sčítavajú body za päť posledných turnajov: štvoro majstrovstiev sveta a jeden olympijský turnaj.
Postavenie v rebríčku určuje priamych postupujúcich na zimné olympijské hry. Na posledné dva olympijské turnaje sa Slováci prebojovali cez kvalifikáciu, keďže v rebríčku boli mimo najlepšiu osmičku.
O miestenkách na ZOH 2030 budú rozhodovať výsledky z MS 2024 až 2027 a zo ZOH 2026. V aktuálnom virtuálnom rebríčku IIHF po zimnej olympiáde v Miláne je Slovensko ôsme za Nemeckom a pred Dánskom a Lotyšskom.
V rebríčku stále nefiguruje Rusko, ktoré spolu s Bieloruskom neštartuje na turnajoch IIHF od vypuknutia vojny na Ukrajine.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
