Miroslav Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov (PR text)

S hokejom som začal v Topoľčanoch, kde som vyrastal. Chodili som do športovej školy, kde sme samí chlapci tvorili jednu hokejovú triedu a dobrú partiu. To je to, čo deťom hokej a šport všeobecne dáva, kamarátov s rovnakými záujmami. Učitelia a tréneri to s nami mali občas ťažké, ale rád spomínam na tie časy. Som vďačný každému učiteľovi a trénerovi, ktorý sa nám venoval. Disciplína získaná športom vie pomôcť v ďalšej kariére, či už hokejovej alebo akejkoľvek inej.