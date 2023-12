ONLINE: Zvolen - Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (30. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 30.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Poprad. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen sa v utorkom Štefanskom kole síce vytrápil s Liptovským Mikulášom, ale nakoniec ho zdolal 2:1 a pripísal si tri dôležité body. Drží teda krok s prvou šestkou a i keď je na šiestom mieste na tretie Košice stráca iba jediný bod, tak je to na vrchu tabuľky tesné. Dnes čaká Rytierov ďalší "šesťbodový" zápas s Popradom, po ktorom sa už HKM môže posunúť v tabuľke konečne hore. Otázny je štart domáceho kapitána Mareka Viedenského, ktorý nedohral utorkové stretnutie.



Poprad mal v utorok dobre našliapnuté na výhru. Doma viedol s Banskou Bystricou po prvej tretine 2:0. Nakoniec ale o vedenie prišiel a v predĺžení inkasoval gól na 2:3. Poprad zatiaľ v prebiehajúcej sezóne Zvolen zdolal v oboch stretnutiach. Naposledy práve na Zvolenskom ľade 26.novembra 1:5, to však bolo v čase asi najväčšej Zvolenskej krízy, ktorá je aspoň čo sa týka, výsledkov už preč.