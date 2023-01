ONLINE: Zjazd žien v Cortina d'Ampezzo. (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní)

Prajem pekné dopoludnie fanúšikom zimných športov! Ženské lyžovanie sa presunulo do talianskeho strediska Cortina d'Ampezzo. Tento víkend uvidíme rýchlostné disciplíny – dva zjazdy a jeden SuperG. Petra Vlhová sa nepredstaví na tomto kopci ani v jednej disciplíne.



Piatkový zjazd si privlastnila domáca pretekárka Sofia Goggiová. Talianka zdolala druhú Ilku Stuhecovú o 0,13 sekundy. Tretí stupienok obsadila Nemka Kira Weidlová, ktorá stratila 0,36 sekundy. Nepríjemný pád mala Corinne Suterová, ktorú vo vysokej rýchlosti doslova katapultovalo do vzduchu. Švajčiarka sa po chvíli postavila na lyže a spustila sa dolu kopcom až do cieľa a vyslúžila si potlesk.