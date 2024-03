Halové mistrovství světa 2024

02.03.2024 o 11:00

HMS Glasgow 2024: 2. den – denní program

Sedmiboj mužů, koule:

Harrison Williams (USA)

Sander Skotheim (NOR)

Ken Mullings (BAH)

Simon Ehammer (SUI)

Sven Jansons (NED)

Markus Rooth (NOR)

Jente Hauttekeete (BEL)

Ondřej Kopecký (CZE)

Makenson Gletty (FRA)

Johannes Erm (EST)

Vilém Stráský (CZE)



800 m mužů, semifinále:

1. semifinále

Tibo De Smet (BEL)

Isaiah Harris (USA)

Andreas Kramer (SWE)

Mariano García (ESP)

Catalin Tecuceanu (ITA)

Tshepiso Masalela (BOT)



2. semifinále

Mohamed Ali Gouaned (ALG)

Abdelati El Guesse (MAR)

Mohamed Attaoui (ESP)

Eliott Crestan (BEL)

Benjamin Robert (FRA)

Bryce Hoppel (USA)



Sedmiboj mužů, dálka:

Vilém Stráský (CZE)

Markus Rooth (NOR)

Jente Hauttekeete (BEL)

Ondřej Kopecký (CZE)

Sven Jansons (NED)

Harrison Williams (USA)

Sander Skotheim (NOR)

Makenson Gletty (FRA)

Johannes Erm (EST)

Simon Ehammer (SUI)

Ken Mullings (BAH)



800 m žen, semifinále:

1. semifinále

Vivian Chebet Kiprotichová (KEN)

Tsige Dugumaová (ETH)

Lore Hoffmannová (SUI)

Noélie Yarigová (BEN)

Catriona Bissetová (AUS)

Natoya Gouleová-Toppinová (JAM)



2. semifinále

Habitam Alemuová (ETH)

Lorea Ibarzabalová (ESP)

Eloisa Coirová (ITA)

Audrey Werrová (SUI)

Halimah Nakaayiová (UGA)

Jemma Reekieová (GBR)



60 m žen, rozběhy:

1. rozběh

Macarena Gimenezová (PAR)

Anais Valentina Hernándezová Alegríaová (CHI)

Maria Isabel Pérezová (ESP)

Vitoria Cristina Rosaová (BRA)

Géraldine Freyová (SUI)

Anthonique Strachanová (BAH)

Monika Weigertová (SVK)



2. rozběh

Sade McCreathová (CAN)

Boglárka Takácsová (HUN)

Ewa Swobodová (POL)

Ana Carolina Azevedová (POR)

Briana Williamsová (JAM)

Beyonce Defreitasová (IVB)

Alessandra Gasparelliová (SMR)



3. rozběh

Aziza Sbaityová (LBN)

N'Ketia Seedová (NED)

Magdalena Lindnerová (AUT)

Mikiah Briscová (USA)

Julien Alfredová (LCA)

Karolína Maňasová (CZE)

Guadalupe Torrezová (BOL)



4. rozběh

Tristan Evelynová (BAR)

Zoe Hobbsová (NZL)

Rani Rosiusová (BEL)

Melissa Gutschmidtová (SUI)

Michelle-Lee Ahyeová (TTO)

Lotta Kemppinenová (FIN)

Astrid Glennerová-Frandsenová (DEN)



5. rozběh

Marie-Charlotte Gastaudová (MON)

Amy Huntová (GBR)

Magdalena Stefanowiczová (POL)

Gina Bassová (GAM)

Celera Barnesová (USA)

Lorène Dorcas Bazolová (POR)

Polyniki Emmanouilidouová (GRE)

Danah Husseinová (IRQ)



6.rozběh

Loi Im Lan (MAC)

Audrey Leducová (CAN)

Zaynab Dossová (ITA)

Delphine Nkansaová (BEL)

Shashalee Forbesová (JAM)

Viktória Forsterová (SVK)

Rosalina Santosová (POR)

Filomenaleonisa Iakopová (ASA)



7. rozběh

Orlann Oliere (FRA)

Õilme Võrová (EST)

Ángela Gabriela Tenorio (ECU)

Aleia Hobbsová (USA)

Jaël Bestuéová (ESP)

Patrizia van der Wekenová (LUX)

Helene Rønningenová (NOR)

Zarinae Sapongová (NMI)



Sedmiboj mužů, 60 m překážek:

1. rozběh

Harrison Williams (USA)

Ondřej Kopecký (CZE)

Markus Rooth (NOR)

Jente Hauttekeete (BEL)

Sander Skotheim (NOR)



2. rozběh

Simon Ehammer (SUI)

Ken Mullings (BAH)

Vilem Stráský (CZE)

Makenson Gletty (FRA)

Johannes Erm (EST)

Sven Jansons (NED)



60 m překážek mužů, rozběhy:

1. rozběh

Martin Saenz (CHI)

Grant Holloway (USA)

Rafael Pereira (BRA)

Ču Šeng-lung (CHN)

Yaqoub Alyouha (KUW)

Richard Diawara (MLI)

François Grailet (FRA)



2. rozběh

Mikdat Sevler (TUR)

Damion Thomas (JAM)

Asier Martínez (ESP)

Wilhem Belocian (FRA)

David King (GBR)

Elie Bacari (BEL)

Mathieu Jaquet (SUI)



3. rozběh

Cameron Murray (USA)

Just Kwaou-Mathey (FRA)

John Cabang (PHI)

Tade Ojora (GBR)

Jakub Szymański (POL)

Konstantinos Douvalidis (GRE)

Zaid Al-Awamleh (JOR)



4. rozběh

Filip Jakob Demšar (SLO)

Tyler Mason (JAM)

Elmo Lakka (FIN)

Milan Trajkovic (CYP)

David Jefremov (KAZ)

Job Geerds (NED)

Petr Svoboda (CZE)



5. rozběh

Jeremie Lararaudeuse (MRI)

Amine Bouanani (ALG)

Enrique Llopis (ESP)

Krzysztof Kiljan (POL)

Lorenzo Ndele Simonelli (ITA)

Bálint Szeles (HUN)

Mosese Foliaki (TGA)



6. rozběh

Liou Ťün-si (CHN)

Eduardo Rodrigues (BRA)

Jason Joseph (SUI)

Michael Obasuyi (BEL)

Trey Cunningham (USA)

Štěpán Schubert (CZE)

Darko Pešić (MNE)



Dálka mužů:

Radek Juška (CZE)

Simon Batz (GER)

Tajay Gayle (JAM)

Miltiadis Tentoglou (GRE)

Jarrion Lawson (USA)

Mattia Furlani (ITA)

Thobias Montler (SWE)

Jeswin Aldrin (IND)

Wang Ťia-nan (CHN)

Emiliano Lasa (URU)

Arnovis Dalmero (COL)

Carey McLeod (JAM)

William Williams (USA)

Andreas Trajkovski (MKD)

LaQuan Nairn (BAH)

Božidar Sarabojukov (BUL)



