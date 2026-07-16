    Nemecký pilot ukončil špekulácie: Moja budúcnosť vo formule 1 nemá žiadne otázniky

    Nico Hülkenberg.
    Nico Hülkenberg. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. júl 2026 o 15:46
    ShareTweet0

    Potvrdil, že v novej sezóne neprestúpi do inej stajne.

    Nemecký pilot F1 Nico Hülkenberg bude jazdiť za tím Audi aj v roku 2027.

    Pred víkendovou Veľkou cenou Belgicka na okruhu v Spa-Francorchamps potvrdil, že v novej sezóne neprestúpi do inej stajne.

    „V súvislosti s mojou budúcnosťou v efjednotke neexistujú žiadne otázniky. V lete sa vždy objavia rôzne šumy, no môžem všetkých ubezpečiť, že aj v roku 2027 budem jazdiť za Audi.

    Myslím si, že tím je so mnou i s Gabrielom Bortoletom veľmi spokojný,“ citovala Hülkenberga agentúra DPA.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Nico Hülkenberg.
    Nico Hülkenberg.
    Nemecký pilot ukončil špekulácie: Moja budúcnosť vo formule 1 nemá žiadne otázniky
    dnes 15:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Nemecký pilot ukončil špekulácie: Moja budúcnosť vo formule 1 nemá žiadne otázniky