Nemecký pilot ukončil špekulácie: Moja budúcnosť vo formule 1 nemá žiadne otázniky

Nemecký pilot F1 Nico Hülkenberg bude jazdiť za tím Audi aj v roku 2027.
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Pred víkendovou Veľkou cenou Belgicka na okruhu v Spa-Francorchamps potvrdil, že v novej sezóne neprestúpi do inej stajne.
„V súvislosti s mojou budúcnosťou v efjednotke neexistujú žiadne otázniky. V lete sa vždy objavia rôzne šumy, no môžem všetkých ubezpečiť, že aj v roku 2027 budem jazdiť za Audi.
Myslím si, že tím je so mnou i s Gabrielom Bortoletom veľmi spokojný,“ citovala Hülkenberga agentúra DPA.