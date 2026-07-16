    Piastri reagoval na špekulácie o výmene: Max sa momentálne necíti práve najlepšie

    Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri z tímu McLaren.
    Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri z tímu McLaren. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. júl 2026 o 21:37
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    Deväťnásobný víťaz pretekov reagoval na nedávne špekulácie o konci v McLarene.

    Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri prezradil na štvrtkovej tlačovej konferencii pred Veľkou cenou Belgicka, že zostane v McLarene aj v budúcej sezóne.

    Deväťnásobný víťaz pretekov reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu.

    „Zachytil som nejaké reči, no som úplne spokojný so svojou súčasnou pozíciou. Zak Brown a Andrea Stella sa v tejto situácii zachovali skvele a dodali mi potrebnú istotu.

    Verím tomuto tímu, verím tomu, čo mi povedali, a cítim, že mi dôverujú,“ citovala 25-ročného Piastriho agentúra AFP.

    Štvornásobný majster sveta Verstappen odmietol špekulácie komentovať a uviedol, že o svojej budúcnosti nemá žiadne novinky.

    „Max sa momentálne necíti práve najlepšie a zvažuje rôzne možnosti. Podobná situácia nastala aj minulý rok v súvislosti s ním a Mercedesom.

    Nie je to nič nové, no ja som veľmi spokojný s tým, kde som,“ dodal Piastri na adresu Holanďana.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri z tímu McLaren.
    Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri z tímu McLaren.
    Piastri reagoval na špekulácie o výmene: Max sa momentálne necíti práve najlepšie
    dnes 21:37
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