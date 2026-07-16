Piastri reagoval na špekulácie o výmene: Max sa momentálne necíti práve najlepšie

Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri prezradil na štvrtkovej tlačovej konferencii pred Veľkou cenou Belgicka, že zostane v McLarene aj v budúcej sezóne.
- Formula 1: Program, kalendár a víťazi v sezóne 2026 (F1)
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Deväťnásobný víťaz pretekov reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu.
„Zachytil som nejaké reči, no som úplne spokojný so svojou súčasnou pozíciou. Zak Brown a Andrea Stella sa v tejto situácii zachovali skvele a dodali mi potrebnú istotu.
Verím tomuto tímu, verím tomu, čo mi povedali, a cítim, že mi dôverujú,“ citovala 25-ročného Piastriho agentúra AFP.
Štvornásobný majster sveta Verstappen odmietol špekulácie komentovať a uviedol, že o svojej budúcnosti nemá žiadne novinky.
„Max sa momentálne necíti práve najlepšie a zvažuje rôzne možnosti. Podobná situácia nastala aj minulý rok v súvislosti s ním a Mercedesom.
Nie je to nič nové, no ja som veľmi spokojný s tým, kde som,“ dodal Piastri na adresu Holanďana.