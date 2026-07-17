Verstappen ovládol v Belgicku úvodný tréning. Priblížili sa mu len jazdci Ferrari

V prvom tréningu na nedeľňajšiu Veľkú cenu Belgicka Formuly 1 bol najrýchlejší Max Verstappen.
Holandský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojicu jazdcov Ferrari Lewisa Hamiltona a Charlesa Leclerca.
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Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajazdil šiesty čas s viac ako polsekundovou stratou.
O 889 tisícin zaostal za Verstappenom druhý pilot favorizovaného Mercedesu George Russell a skončil ôsmy tesne za majstrom sveta Landom Norrisom z McLarenu.
Prvé tréningové jazdy vyšli najlepšie jazdcom, ktorým sa na legendárnej trati v Ardenách dlhodobo darí.
Štvornásobný majster sveta Verstappen tu vyhral trikrát, držiteľ siedmich titulov Hamilton, ktorý za Holanďanom zaostal o 0,145 sekundy, dokonca päťkrát a jediný triumf ho delí od rekordu Michaela Schumachera.
Pred desiatymi pretekmi sezóny vedie Antonelli poradie MS o 25 bodov pred Russellom. O ďalších sedem bodov za ním je Hamilton. Verstappen stráca zo siedmeho miesta na lídra 103 bodov.