    Verstappen ovládol v Belgicku úvodný tréning. Priblížili sa mu len jazdci Ferrari

    Max Verstappen.
    Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. júl 2026 o 15:59
    ShareTweet0

    Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli zajazdil šiesty čas.

    V prvom tréningu na nedeľňajšiu Veľkú cenu Belgicka Formuly 1 bol najrýchlejší Max Verstappen.

    Holandský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojicu jazdcov Ferrari Lewisa Hamiltona a Charlesa Leclerca.

    Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajazdil šiesty čas s viac ako polsekundovou stratou.

    O 889 tisícin zaostal za Verstappenom druhý pilot favorizovaného Mercedesu George Russell a skončil ôsmy tesne za majstrom sveta Landom Norrisom z McLarenu.

    Prvé tréningové jazdy vyšli najlepšie jazdcom, ktorým sa na legendárnej trati v Ardenách dlhodobo darí.

    Štvornásobný majster sveta Verstappen tu vyhral trikrát, držiteľ siedmich titulov Hamilton, ktorý za Holanďanom zaostal o 0,145 sekundy, dokonca päťkrát a jediný triumf ho delí od rekordu Michaela Schumachera.

    Pred desiatymi pretekmi sezóny vedie Antonelli poradie MS o 25 bodov pred Russellom. O ďalších sedem bodov za ním je Hamilton. Verstappen stráca zo siedmeho miesta na lídra 103 bodov.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Max Verstappen.
    Max Verstappen.
    Verstappen ovládol v Belgicku úvodný tréning. Priblížili sa mu len jazdci Ferrari
    dnes 15:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Verstappen ovládol v Belgicku úvodný tréning. Priblížili sa mu len jazdci Ferrari