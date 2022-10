KVALIFIKÁCIA



Pred samotnou kvalifikáciou prišlo niekoľko noviniek ohľadom prestupov na budúcu sezónu. Pierre Gasly po sezóne opustí AlphaTauri a poputuje do Alpine k Estebanovi Oconovi!

Naopak do AlphaTauri prichádza Nyck de Vries, ktorý priedviedol výborný výsledok vo VC Talianska, kde nahradil Alexa Albona a skončil na deviatom mieste.



Pole position v Japonsku získal Max Verstappen, ktorý len o jednu stotinu porazil Charlesa Leclerca. Tretí bude štartovať Carlos Sainz. Dobrú kvalifikáciu odjazdil Esteban Ocon, ktorý skončil na piatom mieste. Sklamanie je určite v stajni Mercedesu, keďže Hamilton to vytiahol len na šieste miesto a Russell až na ôsme a medzi nimi sa ocitol Alonso.