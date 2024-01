ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (32. kolo)

Sezóna hokejovej Tipos Extraligy sa prehupla do roku 2024 a pokračuje januárovým 32. kolom, ktoré ponúka kompletných šesť zaujímavých zápasov. V tomto online prenose Vám prinesieme všetko podstatné z atraktívneho duelu medzi HK DUKLA Trenčín a HK Nitra. Favoritom sú hostia, pretože doterajšie vzájomné zápasy v tejto sezóne vyhrali.



HK DUKLA Trenčín: Dukla zakončila rok 2023 na 8. mieste so ziskom 44 bodov. Trenčanom pôjde o veľa, pretože na Nitru strácajú len jeden bod. Na Liptovský Mikuláš majú k dobru dva body. Posledné dve kolá boli regionálne, Vojaci si v oboch poradili s Novými Zámkami na ich aj domácom ľade 4:1. Štatistikám Trenčína naďalej kráľuje Scott Conway, ktorý si pripísal 26 kanadských bodov.



HK Nitra: Corgoni sa usadili na 7. priečke so 45-timi bodmi. Na šiesty Zvolen majú manko troch bodov. Regionálne kolá so Slovanom Bratislava im nevyšli. Najprv prehrali na ľade Slovana 0:2 a následne aj doma 2:3 po nájazdoch. Útočník Nitry Samuel Buček je druhým najproduktívnejším hráčom celej ligy. Získal už 38 kanadských bodov.



Vzájomné zápasy v sezóne 2023/2024:



Nitra 6:3 Trenčín



Trenčín 1:4 Nitra



Nitra 6:0 Trenčín