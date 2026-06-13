Radivojevičovi sa páči jeho pracovitosť. Trenčín získal útočníka zo Zvolena

Lukáš Lunter
Lukáš Lunter (Autor: TASR)
TASR|13. jún 2026 o 21:19
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Pôsobil aj v Banskej Bystrici či Liptovskom Mikuláši.

Slovenský hokejový útočník Lukáš Lunter sa stal hráčom HK Dukla Trenčín. Bude to pre neho štvrté pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorej už hral aj za Banskú Bystricu, Liptovský Mikuláš a Zvolen.

Trenčiansky klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Dvadsaťsedemročný krídelník má za sebou sezónu 2025/2026, v ktorej sa etabloval v A-mužstve Zvolena. Celkovo v nej odohral 50 zápasov, v ktorých nazbieral 13 kanadských bodov za 6 gólov a 7 asistencií. V slovenskej extralige doteraz nazbieral 154 štartov so ziskom 28 bodov (11+17).

„Lukáš je slovenský hráč v ideálnom hokejovom veku, ktorý má za sebou viacero sezón v mužskom hokeji a stále má priestor na výkonnostný rast. Páči sa nám jeho pracovitosť, charakter a ochota odviesť maximum pre tím.

Veríme, že svojimi skúsenosťami, energiou a zodpovedným prístupom bude pre naše mužstvo prínosom,” uviedol športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.

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