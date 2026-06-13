Spišská Nová Ves angažovala nádejného Slováka. V Česku debutoval už v 16 rokoch

Alexej Kubát (vľavo) v reprezentačnom drese.
Alexej Kubát (vľavo) v reprezentačnom drese. (Autor: archív Alexeja Kubáta)
TASR|13. jún 2026 o 21:46
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Vidíme v ňom veľký potenciál, uviedol Rapáč.

Do kádra extraligového tímu HK Spišská Nová Ves pribudol 18-ročný slovenský útočník Alexej Kubát. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Kubát pôsobil v uplynulých troch sezónach v mládežníckych tímoch Olomouca. V sezóne 2024/2025 nastúpil aj v jednom zápase v v českej extralige, v ktorom sa zapísal aj do streleckej listiny.

V ročníku 2025/2026 si v piatich zápasoch vyskúšal zámorskú juniorskú súťaž USHL vo farbách Sioux Falls Stampede. V roku 2025 reprezentoval Slovensko na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cupe.

„Sme veľmi radi, že sme získali Alexa. Bol u nás už v minulej sezóne po konci v USHL, ale vtedy sme sa ešte nedokázali dohodnúť s jeho materským klubom Olomoucom na prestupe.

Dohoda sa nerodila ľahko, ale keďže ide o mladého talentovaného útočníka, boli sme ochotní urobiť maximum pre dotiahnutie jeho prestupu k nám, čo sa pred necelým mesiacom podarilo. Alex je typologicky veľmi zaujímavý hráč s výborným korčuľovaním, ktorý je silný v predbránkovom priestore a zároveň má výbornú pracovnú morálku.

Vidíme v ňom veľký potenciál do budúcna, a preto sme s ním podpísali zmluvu na tri roky,” uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč.

Tipsport liga

Alexej Kubát (vľavo) v reprezentačnom drese.
Alexej Kubát (vľavo) v reprezentačnom drese.
Spišská Nová Ves angažovala nádejného Slováka. V Česku debutoval už v 16 rokoch
dnes 21:46
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