Slovan ho už nechcel. Liptovský Mikuláš získal tvrdého Kanaďana

Sena Acolatse
Sena Acolatse (Autor: TASR)
TASR|12. jún 2026 o 15:24
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Na Slovensku ho čaká už štvrtá sezóna.

Skúsený hokejový obranca Sena Acolatse bude aj po odchode zo Slovana Bratislava pôsobiť naďalej v najvyššej slovenskej súťaži.

Kanadský rodák sa dohodol na spolupráci s HK 32 Liptovský Mikuláš. Klub o tom informoval v piatok na svojej facebookovej stránke.

Tridsaťpäťročný zadák odohral v minulosti 358 zápasov v nižšej zámorskej súťaži AHL. Potom nastupoval v nemeckej DEL za Straubing Tigers a Iserlohn Roosters a následne sa presunul do slovenskej extraligy, kde počas sezóny 2023/24 obliekal dres Michaloviec.

V roku 2024 zamieril do Slovana, počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 stretnutí vrátane play off a nazbieral 63 bodov (22+41). Na začiatku júna sa dohodol s bratislavským klubom na rozviazaní zmluvy.

Tipsport liga

Sena Acolatse
Sena Acolatse
Slovan ho už nechcel. Liptovský Mikuláš získal tvrdého Kanaďana
dnes 15:24
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