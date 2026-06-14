Liptovský Mikuláš predstavil novú posilu, zo zámoria prichádza mladý Kanaďan

Aidan de La Gorgendiere
Aidan de La Gorgendiere (Autor: SITA/AP)
TASR|14. jún 2026 o 21:16
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V uplynulej sezóne pôsobil v univerzitnej lige.

Novou posilou HK 32 Liptovský Mikuláš sa stal kanadský obranca Aidan De La Gorgendiere.

Dvadsaťštyriročný zadák prišiel na Liptov po pôsobení v zámorských súťažiach WHL, NCAA, USports a ECHL.

Rodák z Abbotsfordu patril v juniorskej WHL medzi lídrov tímu Saskatoon Blades, v ktorom zastával aj funkciu kapitána.

V sezóne 2022/2023 zaznamenal ako obranca 65 bodov v 65 zápasoch základnej časti a ďalších 17 bodov pridal v play off.

V uplynulom ročníku hral za University of Nebraska-Omaha v NCAA s bilanciou 13 bodov (3+10) v 33 dueloch a v ECHL za Tahoe Knight Monsters, kde nazbieral päť bodov (2+3) v 10 stretnutiach.

Tipsport liga

Aidan de La Gorgendiere
Aidan de La Gorgendiere
Liptovský Mikuláš predstavil novú posilu, zo zámoria prichádza mladý Kanaďan
dnes 21:16
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