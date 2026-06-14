Liptovský Mikuláš predstavil novú posilu, zo zámoria prichádza mladý Kanaďan

Novou posilou HK 32 Liptovský Mikuláš sa stal kanadský obranca Aidan De La Gorgendiere.
Dvadsaťštyriročný zadák prišiel na Liptov po pôsobení v zámorských súťažiach WHL, NCAA, USports a ECHL.
Rodák z Abbotsfordu patril v juniorskej WHL medzi lídrov tímu Saskatoon Blades, v ktorom zastával aj funkciu kapitána.
V sezóne 2022/2023 zaznamenal ako obranca 65 bodov v 65 zápasoch základnej časti a ďalších 17 bodov pridal v play off.
V uplynulom ročníku hral za University of Nebraska-Omaha v NCAA s bilanciou 13 bodov (3+10) v 33 dueloch a v ECHL za Tahoe Knight Monsters, kde nazbieral päť bodov (2+3) v 10 stretnutiach.