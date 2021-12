ONLINE: Petra Vlhová ide dnes slalom v Lienzi (1. kolo)

Po mesiaci sa do lyžiarskeho programu vracia slalom. Petra Vlhová ide do štvrtých pretekov tejto disciplíny v sezóne s 280 bodmi, ktoré získala za dva triumfy vo fínskom Levi a druhú pozíciu v americkom Killingtone. Vlhová má pred stredou 20-bodový náskok v slalome na Mikaelu Shiffrinovú, Američanka navyše v Lienzi pre koronavírus nesúťaží. Slovenka má šancu výrazne navýšiť svoj náskok na čele súťaže, nakoľko ani tretia Lena Dürrová so 165 bodmi v Rakúsku neštartuje. Petra je jasnou favoritkou, štartuje s číslom 4. Palce budeme držať aj Slovenke Martine Dubovskej, ktorá reprezentuje Česko. Martina na trať vhupne ako šiesta v poradí.

Po mesiaci sa do lyžiarskeho programu vracia slalom. Petra Vlhová ide do štvrtých pretekov tejto disciplíny v sezóne s 280 bodmi, ktoré získala za dva triumfy vo fínskom Levi a druhú pozíciu v americkom Killingtone. Vlhová má pred stredou 20-bodový náskok v slalome na Mikaelu Shiffrinovú, Američanka navyše v Lienzi pre koronavírus nesúťaží. Slovenka má šancu výrazne navýšiť svoj náskok na čele súťaže, nakoľko ani tretia Lena Dürrová so 165 bodmi v Rakúsku neštartuje. Petra je jasnou favoritkou, štartuje s číslom 4. Palce budeme držať aj Slovenke Martine Dubovskej, ktorá reprezentuje Česko. Martina na trať vhupne ako šiesta v poradí.